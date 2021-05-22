功夫茶：綠置居圓業主夢　爭上車基層叫苦

回歸就快24年，港人最迫切嘅「房事」問題依然未解決！政府覓地建屋年年得個噏字，所謂「重中之重」係公屋輪候冊依然厚過電話簿，呢，房委會嘅最新數字，截至3月底，一般申請者嘅平均輪候時間為5.8年，上樓真係望穿維多利亞港！

好嘞！咪成日呻「房事濕滯」，日子過得恍如鬼食泥！未到7‧1，政府又有好介紹啦！安居樂業不是夢！各位街坊，新一期綠置居尋日已經可以索取申請表格，申請費用250蚊就可買個置業夢，抵到爛！

今期項目除咗鑽石山啟鑽苑2,112個單位，連同上一期523個貨尾單位，以及首次納入計劃嘅800個回收租置單位，總數提供3,435個單位。今趟最矚目嘅，唔使問阿貴，當然係啟鑽苑，皆因鄰近港鐵站，交通便利，單位將以市價5折推售，面積184至481平方呎，預計最快2023年尾落成，售價由118萬元至385萬元，單位平均售價為每平方呎7,390元，相對於一般私數動輒萬多二萬蚊呎，依家最低消費百多萬元出頭，點秤都算係「基層恩物」啩？

綠置居自2015年推出，話就話回應長遠房策中有關豐富資助自置居所形式嘅大方向，「以進一步完善房屋階梯」云云。政府早前亦大言炎炎宣布將綠置居恒常化，之不過，常被外界批評政策欠周全，「恒常化」係敷衍民意，供應量唔穩定又唔透明，有團體就曾批評「邊一年喺邊度推出幾多單位都講唔到」，令市民無所適從。

綠置居起初的確大受歡迎，皆因一旦被抽中，得以市價低成一半嘅樓價置業而榮升業主，點會唔覺得好似中咗六合彩頭獎咁高興吖！今趟鑽石山之啟鑽苑相信會有一定叫座力，主因係市區，單位即使細，也算四正。至於柴灣蝶翠苑及青衣青富苑嘅貨尾單位，是否平就賣得出就仲未知，畢竟經濟低迷，當年推出都反應冷淡，市民是否真有興趣透過「一換一」騰出原有公屋而急於做業主，功夫茶有保留。

講開又講，小市民用盡畢生積蓄，死慳死抵，以為綠置居可以圓置業夢，不必再為「房事」揪心，每日瞓醒，推窗就見「麗景入眼簾」？之不過，功夫茶記得去年就有長沙灣麗翠苑嘅綠置居業主，約20人去到售樓處「踩場」，呢批業主帶同橫額和標語請願，標語一字一淚，甚麼「收走公屋，換間爛屋」！有業主仲怒斥入伙唔夠一年，單位就遭到兩次屎水倒灌！阿哥，政府成日噏住「民生無小事」，綠置居大平賣都要有質素保證㗎！房委會喺管理上咪一味hea，基層爭上車已經夠折騰啦！若然做咗業主更「居不安心」，難保會有「房事革命」！咪話功夫茶唔提醒啊！