神州觀察：賽格大廈搖不停　質量安全惹關注

位於深圳福田華強北的地標式建築賽格大廈近日接連發生巨烈搖晃，引發輿論對於相關建築質量安全之憂，以致美國駐廣州總領事館亦發出安全警示，建議所有美國公民避免前往該處。

深圳市有關當局目前已對賽格大廈進行封鎖勘驗，強調大廈主體結構安全，各項指標檢測皆無異常，卻不知搖晃會否繼續，導致更嚴重後果的可能性又是多少。

正如大廈內工作的市民向內媒反映，本月18日引發員工大逃離的那次搖晃情況較為嚴重，從而廣為外界知曉及關注，其實大廈在此前數日已發生多次輕度搖晃，乃至平時遇下雨或行雷天氣，都會有輕微震動；20日的搖晃亦很明顯，不少樓層內的商戶都感受到。對此，一份經廣東省應急廳證實的網傳專家報告指出，事件乃由多種因素促成，包括風、地鐵運行及溫差影響等，即3者產生共振所致，產生所謂「卡門渦街」現象，只是該現象可能導致建築物倒塌。

與此同時，一篇刊於20年前的關於賽格廣場建築項目評析的碩士論文被曝光，指出大廈存在先施工後設計、邊設計邊施工等問題隱患，當時並已出現大廈天線搖晃等現象，需重新施工，卻遭駁斥為作者非建築範疇的權威，論文參考價值有限。由此又成功引出關於「深圳速度」的話題，指大廈於建築期間創下了每2.7天起一層樓的紀錄，擔心有速度是否有質量？

如今大廈搖個不停，是否又與現時的周邊項目規劃建設失當有關？須知在改革開放的大潮中，不少地方高喊「時間就是金錢」，實行「大幹快上」，卻也留下了遍地「豆腐渣工程」，基建質量一再惹人詬病。

這就像去年汛期引發的三峽大壩潰壩之憂，被喻為懸在數億民眾頭上的計時炸彈，何以致之？事實上，相關問題亦非近幾年才引發各界關注及擔憂，早在大壩興建之初，就傳出有不少行業權威、專家對工程的可行性、建築質量水平提出質疑，甚至出現過疑似變形、滲漏等狀況，當局亦總說各項技術參數正常，一切在可控範圍內，可為何相關話題總能一次次被熱炒？又是否真屬杞人憂天之舉？

不怕一萬，就怕萬一。賽格大廈也好，三峽大壩也好，沒有人希望出事，可萬一出了事怎麼辦？當局有無做好相關應急預案？就算當局敢於拍胸脯肯定或否定一些事，又將如何消除民眾的恐慌情緒、輿論的各種揣測？須知各地「樓脆脆」、「樓歪歪」平時沒少見到，或是塌橋、塌隧道，突然地陷甚麼的，說來就來，走着走着人就沒了，事發之前，又有誰會主動承認存在安全隱患？