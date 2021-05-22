正論：宣誓條例終生效　除惡去黃勿手軟

斬草除根，除惡務盡。黑暴乘亂奪權，大舉入侵區議會，在長達一年多的吵吵鬧鬧下，終於迎來一條完善公職人員宣誓安排的條例草案，昨日刊憲生效，意味區議會的亂象有望中止。儘管已有數十名區議員以種種理由倉皇辭職或涉違國安法被收押，但仍有不少人賴死不走，隨時成為國安隱患。外界敦促港府對違誓者的DQ準則宜緊不宜寬，務必將所有黃色勢力連根拔起，顯然不是無道理。

眾所周知，2019年香港經歷了前所未有的恐怖時期，港府在黑暴爆發後一直採取綏靖投降路線，任由黑暴籠罩、暴力充斥，區議會換屆選舉便是在這樣的背景下進行。結果不問可知，18個區議會中，多達17個由攬炒派主導，自此區議會便淪為政治先行的鬥獸場，「藍絲與狗不得內進」有之，禁錮官員又有之，無日安寧。

直到《港區國安法》出台，局面起了決定性的變化，加上《2021年公職（參選及任職）（雜項修訂）條例草案》早前獲立法會通過，訂明公職人員的宣誓要求，以清單形式列出何謂擁護《基本法》、效忠特區，若議員涉違反誓言，律政司會提出法律程序交由法庭處理，被裁定宣誓無效會被取消就任資格，5年內不得參選。港府昨日就條例草案刊憲，即日生效；同時就12個區議會議席懸空刊憲，包括去年參選立法會被裁定提名無效的岑敖暉、袁嘉蔚的議席等。據了解，民政事務局最快6月安排區議員宣誓，在條例通過後被DQ的區議員或被追薪，最多可達170萬元。

與此同時，公務員事務局向部門發出通告，要求非公務員政府僱員同樣需要簽署聲明，如有僱員不理會或拒簽，代表拒絕遵守《港區國安法》第六條的規定，拒絕確認、接納和履行《基本法》訂明的公務人員責任，當局會視每宗個案的實際情況展開行動，考慮終止聘用或採取相應紀律行動云云。

港府忽然強硬，連非公務員的政府僱員也涵蓋在宣誓條例之內，擺出撥亂反正的決心，惟是否說到做到，端視乎當局是否有姿勢也有實際。處理公務員或政府僱員拒絕宣誓相對簡單，要他們捲鋪蓋走人即可，但處理區議員違誓問題，程序便複雜得多，必須經過法庭裁決，當中又可上訴；即使有所謂由律政司「守尾門」，即區議員通過宣誓也不代表安枕無憂，當局仍可就問題個案提出訴訟，但正正因為由律政司把守最後一關，才是最最令人沒有信心。

這樣說絕非無的放矢。律政司在司長鄭若驊把持下向來烏煙瘴氣，檢控黑暴固然放軟手腳，過萬名被捕者當中，僅有約兩成被檢控，「警察拉人，律政司放人」屢屢上演；甚至曾有檢控官出書教暴徒逃避檢控，又有內部人員呼籲同僚參與未經批准集會，臭不可聞。至於壹傳媒黎智英涉刑恐東方報業集團男記者案，律政司同樣千方百計拖延上訴，令人莫名其妙。「律政司內一片黃，揸莊司長最深黃」，信焉！在這樣的情況下，律政司是否會盡忠職守依法DQ違誓政客，還是會睜一眼閉一眼再次放生，不令人懷疑才怪。

儘管近半年已有至少36名區議員因不同原因離任，包括涉「35+」非法初選而被還押無法履職的林卓廷、范國威等；又有區議員因拒絕宣誓而辭職，或因健康原因請辭，以及其他原因失去議員資格，但始終只佔400多席的小部分，其他攬炒派區議員捨不得高薪厚祿而堅持留下仍佔大多數。有指港府決心從嚴處理，擴大打擊面，除捲入初選案的區議員勢遭褫奪資格外，在初選中借出議員辦事處作票站的區議員亦會被定性為「協助顛覆國家政權」，很大可能被DQ，涉及約有10多人。甚至有傳只要曾參加初選，就算只在名單上排第二、第三位而未有被捕者，亦不排除被褫奪區議員資格。

現屆政府任期還有一年便結束，為求連任必須交出成績表。問題是，這個政府向來行事軟弱飄忽，一時「大和解」，一時又「擴大打擊面」，葫蘆裏賣的是甚麼藥，仍須拭目以待。說到底，說千道萬，還不如做一件實事。港府放風提出的「最辣方案」無疑非常嚴厲，但至今未有正式公布，與其遮遮掩掩試水溫，不如盡快開誠布公，切切實實斬除黃色餘孽，去「黃」存菁，將各級議會以至整個公務員隊伍導回正軌。