功夫茶：砍樹猖狂無王管　沉香任劈變沉冤

有人話香港地遍地黃金，呢句話相信唔少市民都認同，唔單止經濟繁榮，就算大自然環境都有唔少珍禽奇花異樹，中華白海豚、盧文氏樹蛙都係非常罕見，無價之寶嚟㗎，而喺本港搵到嘅土沉香亦係非常珍貴。可惜好景不常，以上嘅都成為過去式，無能政府敗家，乜嘢都保唔住，經濟插谷底，動物受虐殺，新聞唔係見到中華白海豚鯉躍龍門，而係見一條又一條海豚屍，近年土沉香都畀人斬到開始面臨絕種危機。

土沉香有價有市，內地不法分子會落嚟香港砍伐圖利，令到現時土沉香存量少過200棵。呢班斬樹黨會喺路邊或者樹身做記號，然後再喺樹上面斬出傷口「結香」。沉香受到外力毀壞時，內部免疫系統會分泌出樹脂，呢啲「結香」就係精華所在。斬樹黨等半年之後有晒「結香」先再嚟斬樹，即係等於嚟收割，再運到內地或者黑市出售。

從來做賊嘅梗係識貨，知道邊啲嘢係寶，負責保護樹木嘅漁護署冇理由唔知道，但係佢哋淨係用兩米高嘅鐵欄擋住沉香，阿豬阿狗都識爬過去啦。一條鐵欄直不甩，點樣圍住去保護樹木呢？甚至有啲樹生生吓畀鐵欄刮走表皮。依家就惟有靠民間團體，設置一啲攝錄機去拍攝，但係部機唔可以即時傳圖像，阻唔到斬樹。

政府唔掂，就要靠民間智慧，例如捉鼠，政府4,000幾蚊成本捉一隻老鼠，捉嚟捉去捉唔到，嗱本報介紹土法捉鼠就一桶搞掂晒。有民間組織就推出香樹保護網，連接無線網絡感應器，當保護網畀人斬爛，就會發出短訊通知相關人員，10公里以外都收到，同埋亦都可以連接警報器，發出警報聲嚇走啲斬樹黨，保護網可以按照樹木嘅大小度身訂造，唔會好似圍欄包唔到棵樹，成本都唔係好貴啫，4、5千蚊一棵樹，淨係沉香嗰個價值都唔止呢條數啦！

官府靠得住，豬乸都會上樹。政府唔單止幫唔到手，甚至試過地政總署外判工人，盲舂舂走去斬棵7米高嘅樹，連住樹幹嘅兩條大樹枝冇咗一條，原來當時地政總署就話土沉香有褐根症，斬樹之前冇通知漁護署，即係話未評估棵樹係咪可以保留，就先斬後奏。過去試過有兩棵百年土沉香被斬傷，有團隊去信要求地政署加多啲圍欄保護，但地政署竟然話有礙美觀拒絕咗，最後兩棵古樹冇得剩喇。

漁護署仲死撐話自己會定期巡邏郊野公園同埋特別地區，講嚟講去都係話自己有做嘢，鬼唔知咩，做咗等於冇做，浪費時間人力，一個字講晒就係「廢」囉！古有孝子沉香，劈山救華山聖母，呢個寶蓮燈故事流傳後世，嚟到香港，政府救你條毛咩，畀啲賊劈你老母就有，沉香樹任劈變成沉冤，市民睇見班廢官就眼冤！