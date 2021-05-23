世界視線：美國黨爭熾烈　基建計劃縮水

被美國總統拜登形容為「世紀難逢」的投資、目的在跟中國爭一日之長短的基建方案，阻滯重重。由於民主、共和兩黨無法就計劃的總開支達成共識，白宮提出將計劃的規模，由原來的2.25萬億美元，大幅削減至1.7萬億美元，但跟共和黨主張的5,680億美元仍有極大距離，該黨不諱言，朝野對計劃規模、範疇、支付方式等仍有分歧，預料計劃在國會順利通關仍有阻力。

從共和黨人的角度出發，拜登的「讓步」的確缺乏誠意，不僅銀碼上脫不了「開天索價」之嫌，拜登選擇在兩黨有共識的公路、鐵路以及寬頻網絡建設等項目上「開刀」，反而在推動綠色經濟等共和黨有所保留的範疇，卻是寸步不讓，叫在野黨如何收貨。

然而拜登也是無奈。儘管民主黨全面掌控國會，但在參議院僅佔一半席位，即使全黨投票取向一致，也得加上身兼參議院議長的賀錦麗的關鍵一票，才可達成簡單多數。事實是，拜登要穩住民主黨內左翼勢力的支持，只能對計劃進行旁枝末節的小修小補，但這番「表演」根本瞞不過共和黨人，更遑論爭取該黨10多名議員轉軚，以三分之二多數贊成通過。

那麼運用所謂「預算調解程序」，即在重大法案中只須簡單過半贊成的「秘密武器」又如何？一來相關程序同一財政年度只能動用一次，必須慎之又慎；二來拜登如真的霸王硬上弓，所謂「共識政治」可以休矣。當然，最重要的還是，即使動用預算調解程序，又能否確保黨內沒有人「反水」？舉個例子，來自西維珍尼亞州的民主黨參議員曼希就明言，不會接受一個沒有共和黨人支持的方案（西維州是傳統深紅州份，煤礦產基業勢力龐大）。

拜登基建計劃的一波三折，充分凸顯美國制度的一大短板。在國際層面上，華府尚可以展現一定的「強勢」，今天制裁這國，明天拉攏那國，但到了需要「全國一盤棋」的內部問題，兩黨惡鬥以至州權與聯邦權互相扯皮等問題，即暴露無遺。美國要在基建方面追趕中國，面對的問題豈止「阮囊羞澀」？