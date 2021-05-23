正論：烏煙瘴氣懶執法　市容太醜官塞責

如果說，過去的香港是金玉其外，敗絮其中；那麼，今日的香港便是連金玉其外也談不上，變成內外皆一片敗絮。君不見，本港環境衞生不斷惡化，老鼠橫行，垃圾滿街，污水處處，疫病肆虐，甚至連店舖阻街亂象都變本加厲，令市容愈來愈醜陋。食環署作為主管部門，失職塞責，責無旁貸，偏偏「頂頭上司」食衞局局長陳肇始置若罔聞，一味光出糧不做事，叫納稅人情何以堪！

香港市容不堪到甚麼程度？只消往街外走一圈便一清二楚。單是灣仔堅拿道鵝頸橋底一帶，長期垃圾堆積，蚊蟲亂舞，晚上污水橫流，甚至老鼠出沒俱已成為常態；適逢連日酷熱天氣，更是異味撲鼻，中人欲嘔。最誇張的是，有人疑以膠籃、水桶和手推車等雜物霸佔路面，據地稱王，將公共空間當成私人用地，連石油氣罐都有，埋下火警隱患。

如此佔路阻街，如此垃圾及蟲鼠為患，如此危機四伏，負責執法的食環署竟然闊佬懶理，任由上址淪為鬧市中一道奇醜無比的風景線。詎料醜陋風景線不止這一道，深水埗北河街一帶一直是店舖阻街的重災區，店主將貨物愈移愈出，霸佔行人路面以至擺出馬路，將之當成自己店舖範圍的一部分，市容受損、有礙觀瞻也就罷了，完全無視別人行路受阻及阻街帶來的安全風險，才是最自私缺德。

惟奇怪的是，食環署針對店舖阻街的執法一年少過一年。以公眾街市租戶阻塞通道為例，署方去年僅發出1,623封警告信，較過去兩年的2,609封及2,863封大減約四成，檢控個案更跌至1,292宗，較前減少近三成。此外，食環署去年接獲店舖阻街投訴達18,904宗，較前年大增近兩成六，若與2018年相比，更激增逾五成。很明顯，違法情況愈嚴重，食環署執法愈敷衍，說該署是本港市容每況愈下的罪魁禍首絕對不為過。事實上，別說發警告信本來已是毫無阻嚇力，即使對違法阻街者作出檢控，一般都是處以1,500元定額罰款，只有較複雜的個案才會考慮援引《簡易程序治罪條例》，以傳票或逮捕行動作出檢控。相對動輒數以萬元計的店舖租金，佔路阻街擴張舖面的成本輕微，千多元罰金不痛不癢，食環署執法虛應故事，阻街亂象不愈演愈烈才怪。

可能被輿論轟得多，食環署不得不整色整水「扮」做事，透露下半年將作為牽頭部門，連同警方等加強阻街執法，將選出數區作為試點，安排清除和扣押放置在馬路上或公共地方的阻礙物，美其名曰更有效解決通道阻塞問題，實際上同助紂為虐無異。花費人力物力和公帑為違法者移除阻礙物，支出又是由納稅人埋單，簡直是賞罰不分，是非顛倒，情況跟本報去年底踢爆地政總署對西貢「霸路違建不執法，反為村霸移路障」一樣荒謬。

當然，食環署尸位素餐早就不是新聞，上述事例不過是冰山一角而已。僅滅鼠一瓣，食環署每年花費逾兩億元，捉一隻老鼠的成本高達4,000元，一樣愈滅愈有，整個香港都是老鼠樂園。可以看見，該署花錢引入新式的氣壓捕鼠器，結果得物無所用，一隻老鼠都捉不到外；去年又從內地引入透明塑膠捕鼠器，經測試後，成效又是不及傳統捕鼠籠，顯然黔驢技窮。曾有網民自製低成本滅鼠器成功活捉多隻老鼠，本報早就建議署方多參考民間智慧，惟廢官剛愎自用，寧願浪費公帑藥石亂投也不採納良方，堪稱無可救藥。衞生搞不好，老鼠捉不到，本港大鼠戊肝個案冠絕全球，何足為奇？

最令人慘不忍睹的是，食環署轄下的防治蟲鼠組表現不濟，最叻蛇王躲懶。本報去年底曾踢爆西貢一個5人防治蟲鼠組小隊，每天「工作」都是吹水、瞓覺、食飯、打牌，食環署完全沒有盡過監管之責。更不必說，申訴專員公署怒斥食環署胡混度日，外判清潔承辦商在「過往服務表現」評分中得0分，一樣成功中標，證明審標機制形同虛設。

說到底，上樑不正下樑歪。食環署隸屬食衞局轄下，食衞局局長陳肇始無能無恥，乃係廢官之中的廢官，有目共睹。值此疫情仍未清零之際，由如此廢官統領抗疫，難怪波折重重，也無怪乎阻街、鼠患、垃圾一直無法根治。