神州觀察：應用程式屢違規　處理寬鬆是主因

現時各種電腦手機軟件、應用程式（App）可謂琳琅滿目，應有盡有，為用戶帶來便利的同時，亦廣泛存在違法違規收集使用個人訊息等亂象，令人愛恨交加。內地當局近年雖頻繁進行打擊整治，結果卻總事與願違，相關亂象仍然接踵出現，包括不少知名軟件程式一再被點名查處，又一再違法違規，就是這麼肆無忌憚，任性妄為，說明當局的處理方式實在太寬鬆，若想根治問題，必須下猛料、出狠招。

國家網信辦日前通報稱，在對短片、瀏覽器、求職招聘等常見類型公眾廣泛使用的應用程式進行調查檢測發現，有逾百款App存在違法違規收集使用用戶個人資料等情況，包括抖音、快手、百度瀏覽器、領英（LinkedIn）等多款程式遭點名，並要求各涉事App的營運者於15個工作日內完成整改，及時遞交整改報告；逾期未完成整改的，當局將依法予以處置。

本月初，國家網信辦亦對搜狗、訊飛、百度等輸入法及高德地圖、百度地圖、騰訊地圖、北斗導航等多款軟件所涉違規收集用戶個資問題進行點名，及給予10日時限要求自行整改；由於上述軟件大多屬知名度高，且擁有大量用戶，從而引發關注。

不少網民認為當局處理方式欠妥，質問為何不是抓到後立即處罰，而要給對方一定時日自行整改，難道不怕他們繼續抓緊時間收集個人訊息？亦有人表示，「只要是App就會偷訊息」，其實不光是偷，有的根本就是明搶，因為一旦拒絕相關條款，就別想下載使用。

所以，別看當局一次次開展相關領域整治行動，違規亂象總也禁之不絕，眾多知名軟件程式經常「榜上有名」，但就是屢教不改，當局處理起來亦總是行禮如儀，每每先讓涉事App營運方「自查」，也不知道是怎麼想的，又究竟是誰在糊弄誰？查實之後，亦未見罰得有多嚴厲，就像百度那樣的「慣犯」，每次只被象徵式罰款幾萬、幾十萬元，違規成本這麼低，傻子才會主動整改。這在濫用人臉識別系統上也很突出，譬如早前央視「315晚會」揭發多家連鎖商店違規及要求整改後，一些地方照樣我行我素，不肯拆除，原因就在這裏。

因此，當局若真有心治理亂象，不妨多聽取一些網民的建議，譬如每次逮着了，「罰它一個億，看誰敢？」想想也是，當局在諸多監管領域訂立的所謂「頂格處罰」標準，簡直就是在縱容違法違規，大頭娃娃頻現、嬰兒用品動輒檢出有毒有害物質，結果罰了多少？一些企業被發現違規生產經營或出了事，當局總會讓他們自查自糾，卻不知有否落實整改，只到督察巡視時才發現，問題還擺在那裏。