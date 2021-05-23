香江府衙日前宣布暫停駐台經濟貿易文化辦事處運作，理由是台灣當局犯了「三宗罪」，一是近年多次粗暴干預香港事務；二是公然支援香港黑暴示威者；三是台灣激進之人威嚇香港駐台經貿文辦人員。

經貿文辦於2011年12月開始運作，它的功能是在「九二共識」基礎上促進港台的經貿和文化交流，可以說，香港在台設立經貿文辦，正是當年國民黨、馬英九「重拾九二共識」、發展兩岸和平關係的產物。蔡英文上台後，不承認「九二共識」，回到陳水扁時期的「去中國化」、「加緊台獨」做法，香港在台設「促進經貿和文化交流」機構也就很難正常運作，港台關係也無法和諧。

然而，危害最大的是，在特朗普政府發動對華「大國競爭」中，在美國拚命打壓、圍堵中國的「國運之戰」中，蔡英文當局特別賣力地要令台灣充當美國對付北京的棋子，而破壞港台關係、在香港煽惑動亂，正是蔡政府極力發揮的作用。「天助空心蔡」，這個時候，發生了港人陳同佳在台殺人案，並由此引發了港府修訂《逃犯條例》風波。台灣當局在陳同佳回台灣受審問題上設置重重障礙，以此幫助香港的反對派發動所謂「反送中」運動，這時的台灣當局實際上已成為香港暴亂的點火者。

暴亂發生後，台灣當局和「台獨」政客更是說三道四，發聲支持「反送中」運動，一些人甚至協助籌集頭盔、防毒面具等示威物資。為了讓暴亂者無後顧之憂，台灣當局和「台獨」政客積極鼓吹和部署為暴亂分子提供「政治庇護」，協助他們赴台，「向港人推出更優惠的移民政策」等等，香港愈亂，他們愈樂。

台灣的所為，美國十分受落，在反修例暴亂中，令山姆大叔一手抓住港、台兩枚棋子，「台獨」、「港獨」一起發難。此時段，老美向台灣和香港拋出了一個又一個「法案」，用這些法案，明目張膽地干預中國事務。老美對台要實施「準邦交國」計劃，對港要進行「長臂管轄」。毫無疑問，台灣方面的某些人已觸犯了《港區國安法》，這筆帳遲早要算。