不惜歌者苦，但傷知音稀。國家最高人民法院院長、首席大法官周強日前在會見香港終審法院訪京團時表示，希望通過深化與內地法院交流合作，增強司法人員的國家意識和民族觀念。這番話無疑用心良苦，可惜說易行難。香港司法人員不少是雙重國籍或外籍人士，他們到底效忠哪個國家，本來就很令人懷疑，更別說國家意識和民族觀念。以終審法院為例，非常任法官絕大多數是外籍人士，跟他們談中國國家意識和民族觀念，豈不是對牛彈琴？

香港有外籍法官這回事，是歷史遺留下來的問題，本來無可厚非。但回歸將近24年依然沒有任何改變，整個司法界依然是洋人及其代理人的天下，連大律師公會也由一名英國反華政客把持，無論如何都說不過去，哪個西方國家會由外籍人士掌控司法？同樣是英國前殖民地，新加坡最高法院沒有任何外籍法官，附設的國際商事法庭雖然有外籍法官，但只負責審理「國際商業案件」。唯獨香港各級法院一直充斥外籍法官，彷彿沒有洋人就無法顯示司法獨立。去年終審法院有位非常任外籍法官請辭，反對派特別是那班藍血貴族如喪考妣，聲稱「等同向法治發出死亡證」，果真是做慣奴才難自棄。

最荒謬的是，《港區國安法》落實後，身兼香港終審法院非常任法官的英國最高法院院長韋彥德不斷說三道四，並威脅不再派人來港擔任法官。這位英國藍血貴族也許忘記了，香港早已不是英國殖民地，本來就不應該繼續由英國法官審案，他們有自知之明理應自動消失，而不是還派不派法官來港的問題。實際上，國務院多年前發表的「一國兩制白皮書」，已把「各級法院法官和其他司法人員」定義為「治港者」，有維護國家主權、安全、發展利益的責任。既然如此，司法大權更不應落在洋人及其代理人手上，改革司法勢在必行，而且刻不容緩。