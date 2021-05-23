各處鄉村各處例，入鄉隨俗，是天經地義，香港是法治地方，任何人都要遵守法律，包括外來人。以禮待客，不代表無限量包容。香港政府對於某些外來人士，似乎特別包庇，最離譜例子是假難民以及南亞幫，7年60億元養治安毒瘤，全世界可能只有港官這樣「大方」！

疫情反反覆覆，很多都是境外人士帶病毒入關所致，最近爆出外傭群組，政府採取全體外傭強制檢測，卻被指為歧視。若要人不戴有色眼鏡看你，是否自己行為也要檢點一些？記者在過去多個周末觀察，發現部分外傭防疫意識缺乏，在中環多名外傭與南亞人逼爆無牌酒吧狂歡，除下口罩大跳辣身舞，飲酒大聲談笑口沫橫飛；中環另一邊廂街頭，一如往日，大量外傭席地而坐圍聊，有人明顯違反禁聚令，甚至公然聚賭。

外傭南亞幫派對無處不在，在元朗一起當無牌小販，在深水埗及沙田亦無罩「犯聚」，一枱坐了8名外傭，枱面之間沒有隔板或相隔1.5米，你說高不高危？沙田源禾路體育館附近，亦有同類無罩飲酒唱歌派對。

醫生指外傭染疫，會將病毒帶入不同家庭以至社區，議員亦批評政府過往在處理外傭播疫問題上未夠全面，疏於監管，未能有效控制外傭假日聚集情況。

牽一髮動全身，香港過去近30日只得一宗源頭不明個案，本地確診清零有望，大家最想盡快通關，詎料昨日赫然「斷纜」，新增一宗個案，令大家非常失望。患者為南昌站上蓋匯璽的一名印尼外傭，又是深水埗，又是外傭，大家覺得這是純屬巧合嗎？原來確診的女傭從印尼來港，經酒店檢疫後往僱主住所工作，在第26日的強制檢測中才確診。雖說有可能屬輸入個案，但其密切接觸者有可能染疫，病毒有機會散播社區，通關又是臨門一腳才撻Q，檢討疫源不是歧視，而是正視問題。