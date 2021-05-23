人們常說：「人之將死，其言也善」，恐怕未必盡然。《港區國安法》通過之後，一向矢志於反中亂港的《蘋果日報》理應行將就木，但是他們仍不改逢中必反、睜着眼睛說瞎話的本色。

《蘋果日報》在5月18日的「蘋論」中，談到應對新冠肺炎疫情問題，竟然說：「香港能在一兩個月內控制疫情擴散，如今有甚麼理由去質疑台灣做不到，反而要擦中國鞋，讚揚中共的封城措施？難道台灣人的自律會差過香港人？難道蔡英文的自省會差過林鄭月娥？難道民主政權抗疫成功的希望會差過專制政權？」

這一段文字的荒謬程度，筆者要認真重看一次，才敢相信那是真的。我無意去爭論台灣人與香港人誰更自律，蔡英文與林鄭月娥哪一個的自省能力更差，這可能是永遠沒有答案的問題，但是該段最後一句竟然說：「難道民主政權抗疫成功的希望會差過專制政權？」那就委實荒誕至極。

壹傳媒心目中世界上最大的所謂專制政權，當然是指中國。然而，世界抗擊新冠肺炎疫情至今已有一年多，環顧全球，中國的抗疫成績當然是勝過任何一個民主大國，而且不止是小勝，而是取得十倍、百倍的壓倒性勝利。美國是實力最強的民主國家，印度是人口最多的民主大國，今日要是拿美、印兩國的抗疫成績跟中國比較，恐怕任何一個小學生都能輕易分出孰高孰低。真沒料到，「蘋論」執筆者的水平，會淪落到不如小學生。

至於「蘋論」說「有甚麼理由去……讚揚中共的封城措施？」則更是可笑。西方民主國家為抗疫而封城的例子不知凡幾，大抵全部是學自中國，這已成為過去一年的全球「通識」，此事早已沒有爭論的餘地。讀畢上文，只能說讓我長了知識，明白到人之將死不一定其言也善，原來有些人是可以語無倫次的。