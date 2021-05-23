賞不勸，謂之止善；罰不懲，謂之縱惡。古人這幾句話言簡意賅，不是嗎？獎賞起不到勸勉民眾的作用，這就叫「止善」；處罰起不到警戒惡行嘅效果，這就叫「縱惡」。過去一段日子，尤其是2019年黑暴期間，烈火暴行不絕，政府未能「治亂世用重典」，甚至不斷上演「警察拉人，律政司放人」嘅把戲，香港局勢之動盪，比之「六七暴動」，可謂有過之而無不及！

區議會換屆選舉，就是在如此背景下產生，結果18區區議會中，攬炒派控制咗17區，香港從此多事矣！區議員不務正業，出政府糧一味同政府對着幹，議會淪為侮辱民政官員場所，而警隊「一哥」出席中西區區議會會議，被黃議員圍攻，受盡不必要之冤屈氣！阿哥，唐朝安史之亂後，外地將領擁兵自重，唔聽中央支笛，史稱「藩鎮割據」，依家區議會之亂，比之「藩鎮割據」，似有過之而無不及也。

如果任由區議會無法無天下去，香港唔好話冇明天，根本就係「黑雲壓城城欲摧」！再唔撥亂反正，香港真係「香」得！立法會早前通過嘅《2021年公職（參選及任職）（雜項修訂）修例草案》，日前政府終於正式刊憲並生效，有關條例訂明如因宣誓無效或違誓而被取消就任資格，即被DQ嘅人士，5年內不得參選。政府同日刊憲宣布12個區議員議席懸空，包括去年被裁定不符合立法會參選資格嘅荃灣區議員岑敖暉及南區區議員袁嘉蔚。

據悉，民政事務局最快6月安排區議員宣誓，喺條例通過後被DQ嘅區議員或被追薪，最多可高達170萬元。一啲「身有屎」嘅黃議員，知道自己過得初一，未必過到十五，為免「偷雞唔到蝕把米」，喺未宣誓前已紛紛辭職。事實上，忽然多咗唔少區議員以「身體狀況欠佳」或「健康問題」而請辭，不過始終只佔400多席嘅小部分，留下來的，政府仍要時刻提防「星星之火，可以燎原」！