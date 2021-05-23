筆者服務區議會頭尾橫跨時空28年，當中有8年專注立法會工作不選區議會，在超過四分之一世紀的區議會中，見證了區議會在建設力量的努力下，對香港回歸祖國、政權交替、實現「一國兩制，港人治港」等不同階段作出的貢獻。

作為過來人，看盡了區議會的風雲變幻，但想也想不到，原來英國人妄圖為撤退後實現沒有英國人的代理人治港而搞的區議會，竟由他們悉心培養的反中亂港及「港獨」勢力，靠一場反政府暴亂能夠一舉奪取了區議會的控制權，打着「民主」旗號實行極權統治，黨同伐異，由「民主櫥窗」示範單位，變成「攬炒」、「木馬」的奪權計劃實施工具。然而，英國老牌殖民主義者和拍檔的美國霸權主義者絕對沒有想到的是，特區政府被迫絕地反擊，日前刊憲實施區議員要宣誓。

區議會內的止暴制亂、撥亂反正戰役吹響號角了，將來新的區議會絕對不應是舊版重複，而是必須踏上一個新的台階，徹底擺脫帝國主義的干涉和滲透影響、徹底掃走帝國主義和殖民主義的政治代理人，真正以民為本，貫徹《基本法》，執行《港區國安法》，全心全力做好諮詢性質的議會職能，配合和促進及改善政府施政，為促進社區和諧，加強各階層、各界別、各族群市民團結，和衷共濟，建設香港而發揮應有的地區議會功能和作用，只有這樣依法履職，才可以使市民真正獲得和享受在《基本法》保障下真民主、真自由、真人權。

試問在黑暴區議員唱「獨」歌、喊「獨」口號時期的區議會有過民主嗎？那時只有獨裁地禁官員發言、禁建設議員反駁、侮辱官員及政府動議議案，那時只有悼念「手足」犧牲、立紀念「暴動」公園，那時只有破壞上屆議會通過建設民生工程、拒批建設陣營社團民間活動撥款申請、驅逐建設陣營團體代表列席區議會。無論如何，黑色暴亂、暴徒控制的區議會已走到隧道盡頭了。