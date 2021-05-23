金錢，可能是世界上最神奇的東西，它可能是一塊金屬、一張紙，更大的機會是一堆數目字，可以買世界上大多數的東西，更可帶動生產和促進交易。對於個人來說，金錢是財富的象徵，但對國家來說，本國的貨幣是國家的信用象徵，貨幣背後靠國家經濟和軍事實力背書，而發行貨幣，更是一個國家主權的象徵。

日前有一單很有前瞻性的新聞值得關注，就是中國央行金融研究所所長周誠君表示，人民幣在國際化條件下，中國中央銀行最終要放棄匯率目標，人民幣匯率是全球所有市場主體對人民幣的偏好、預期和交易決定的。在筆者看來，周誠君的說法不應是一種個人意見，很可能是中國央行對市場的放風行為。

在全球疫情下，為了保住本國經濟和金融市場，美國實施毫無節制的量化寬鬆政策，美聯儲資產負債表飆升至7.8萬億美元，由2008年國際金融危機算起，其資產負債增加了10倍有多。美國長期透過印銀紙，濫發債券和鈔票，對外輸出通脹，將自己的經濟危機轉嫁全世界，就此掠奪世界各國資源。面對美元霸權扭曲世界經濟秩序，國際社會雖然敢怒不敢言，但久而久之，始終打擊美元作為世界主要儲備貨幣的地位。

反之，中國近年經濟一枝獨秀，而且保持比較審慎的貨幣政策。有人或會問：人民幣有沒有可能逐步取代或分擔美元作為世界儲備貨幣的可能呢？貨幣理論中的三元悖論，指一個國家或地區，其貨幣政策不可能同時出現3種情況，即貨幣自由進出兌換、固定匯率及自主的貨幣政策。中國現時的貨幣政策是維持自主的貨幣政策及固定匯率，好處是既保持適應本國經濟需要的貨幣政策，也保持穩定匯率，防止人民幣大幅升值之餘，也有效防止國際上的金融攻擊，但放棄了自由兌換的靈活性，可說是一種比較防守式的貨幣政策。貨幣政策涉及國家安全，人民幣國際化不可能一蹴而就。過去國家經濟實力不足時，防守式的貨幣策略是無可厚非，但時至今日，這種貨幣策略是人民幣國際化的最大絆腳石。在全球貨幣儲備中，人民幣只佔2.25%，遠低於美元佔59%、歐元佔22%及日圓佔6%，與中國的綜合國力和經濟實力完全不成比例，故人民幣國際化不僅有利中國，也有利於世界各國減少對美元的依賴。當然，新冠疫情加速了國際形勢的變化，逐步開放人民幣市場、數字人民幣和建立全球的人民幣結算系統等措施，或會加速令人民幣邁向國際化。

不過，凡事總有兩面。放棄匯率目標，人民幣升值的機會大增，好處是有利於進口和資金輸出，但對出口會帶來不利因素。從更宏觀的戰略考慮，人民幣國際化雖然一直是中國和平崛起繞不過的檻，但也意味中國隨着經濟發展，作為全球的生產中心、供應鏈中心，甚至在不久的將來成為世界最大的經濟體，筆者相信中國終必會承擔更大的國際責任，讓國際社會相信人民幣是有實力、有信用的，使之成為一種主要的全球儲備貨幣，減少依靠單一貨幣所造成的壟斷霸權，推動建立全球互惠平等的資源分配體系，成為世界發展的一個拐點。