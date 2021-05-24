功夫茶：唐樓天井垃圾場　折射香港淪臭港

早前本報記者巡視油麻地、深水埗及紅磡等舊區，呢啲舊區多「三無大廈」，其天井經常被發現垃圾堆積如山：口罩、飯盒殘羹、廚餘、煙頭等，咁搞法，除咗有播毒風險及惹來鼠患蚊蟲，一旦有人將煙頭丟入天井，好似依家咁燠熱，天氣又乾燥，煙頭一旦辣着垃圾，有機會釀成奪命火災！清理天井垃圾，刻不容緩，豈可兒戲？

本報關心時事關心社會，一再提醒庸官切勿只關注大廈喉管問題，而忽視天井已淪垃圾場嘅事實。嗱！香港號稱國際城市又係亞洲金融中心，可惜食環署懶理市容敗壞，18區區區有鼠患、商舖阻街執法不力、垃圾處處！阿哥，功夫茶唔係要食環署啲職員好似「天堂尿壺咁全神貫注」去清潔香港，之但係都唔好hea成咁，尤其舊區啲唐樓衞生完全失控，食環署養咁多人，點可以成日諗住博大霧，唔使做？

嗱！沒有最失控，只有更失控！太子道西唐樓群年初曾出現多宗新冠確診病例，引發公眾對唐樓衞生嘅關注。太子道西59至61號一幢高8層嘅唐樓，天井被當成「垃圾收集場」，嘩！犀利咯，唔單止有各類膠樽、鋁罐，甚至連床褥等家居雜物都有，難怪垃圾堆疊至二樓咁高。記者到場視察，除咗聞到陣陣惡臭，更發現因垃圾堆積，底層氣窗已全關，3樓以上嘅氣窗亦多以木板圍封，空氣難以流通，炎熱天氣下更見侷促，簡直攞命。

據悉，垃圾場存在約8至10年。呢，有居民頂唔順惡臭，加上曱甴老鼠不是自由行就係逍遙遊，居民多次向業主反映要求處理，卻遭對方以「拖字訣」蒙混過去；並有住客自行向清潔公司查詢報價，大廈16伙，業主只需承擔不多於二萬蚊清潔費，除開來每名業主只需負擔約1,300元，可惜業主多不想負擔開支而不了了之。

呢幢舊樓可以講係香港公共衞生醜陋嘅縮影，唐樓既然曾爆發疫情，處理衞生問題乃係當務之急！議員都認為政府應從中介入，協助「三無大廈」設立法團釐定管理責任，或提供資助，甚至強制為大廈進行清潔後再向業主追討費用。民生無小事，食環署一眾高官，豈能只做「高薪廢柴」，老鼠捉唔到一隻，都要盡職能想方設法保障居民健康㗎，何況涉及公共衞生，食衞局局長陳肇始更係責無旁貸，一幢唐樓衞生惡劣成咁，又豈能放任不管當乜都睇唔到，事不關己，高高掛起？

早前東方報業集團獻寶貴藍圖，建議政府讓被判社服令嘅刑事犯到海灘或郊野執垃圾；而一般市民做咗垃圾蟲，除罰款外，亦應「自食其果」，自己垃圾自己執番，並學新加坡咁，讓屢勸不改、亂丟垃圾嘅慣犯，穿上吸睛嘅螢光背心執垃圾，增加羞恥感作反省。如此多管齊下，並多留心市容，勤執法勿怠政，香港才不至淪為「臭港」也。