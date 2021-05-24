世界視線：中美鬥爭白熱化　不選邊站談何易

法軍總參謀長勒庫安特接受傳媒訪問時表示，未來世界秩序的重組，將無可避免圍繞中美競爭展開，世上所有國家都將無可避免被迫站隊。他並強調，儘管法美關係「至關重要」，但法國絕不能讓自己捲入中美之間的對抗。

勒庫安特指出，歐洲正努力建設戰略自主權，目前正處於一個轉折點：要麼原地踏步，要麼在國際舞台上消失。事實上，勒氏的觀點並不新鮮。法國總統馬克龍早前稱，歐洲不會無條件緊隨華府反中的指揮棒，強調即使歐盟在價值觀上跟美國更接近，也不應與美國聯合起來對付中國，警告這樣做只會適得其反，馬克龍甚至曾倡議組建歐洲軍。

另一方面，德國總理默克爾早前亦明言，儘管歐盟和美國有很多共同點，但在對華政策上，歐盟有自身的利益，將就此同中國展開會談。再看看英國首相約翰遜，向中國示好更是「忘情演出」，曾形容自己是「狂熱親華派」，希望跟中國加強貿易關係云云。

但如果只看上述政治人物的表態，就以為歐洲真的會獨立在美國之外，形成全球事務的「第三力量」，或以為中國可在美歐反華聯盟中尋隙離間，則未免太傻太天真。最新鮮的例子是，歐洲議會通過決議，單方面「凍結」《中歐投資協定》。明明是歐盟以所謂「新疆人權問題」為由，制裁中方官員及機構在先，中方採取相應反制行動在後，現在歐方卻倒打一耙，以協定作為「籌碼」，要求中方解除制裁。至於英國人的表現則更為惡劣，這邊廂挖中國和香港的牆腳，企圖吸走香港的人才和資金，那邊廂派遣航母到南海等亞太水域耀武揚威，這又是哪門子的「親華派」？

正如中方指出，《中歐投資協定》「不是誰對誰的恩賜」，反倒是在談判過程中，中方曾作出重大讓步，結果卻讓歐方產生錯覺，以為中國人非得拉攏他們不可。事實證明，歐洲人對山姆大叔如何不滿也好，始終也是「家務事」，「共同威脅」當前，還是會「歸隊」。中方與其對歐洲抱不切實際的幻想，倒不如埋頭苦幹搞好內循環。