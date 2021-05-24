神州觀察：自然災害襲神州　防治能力需提升

中國是世界上受自然災害影響最嚴重的國家之一，每年所遭受的經濟損失亦很驚人，而且通常只能計算直接經濟損失，間接損失根本沒法算。又需看到，近年關於洪澇、乾旱、地震、風雹、沙塵暴等自然災害情況愈趨多發及來勢兇猛，科學提升災害綜合防治能力就變得愈加重要，尤其是如何實現從注重災後救助向注重災前預防轉變、從減少災害損失向減輕災害風險轉變，很考工夫。

近日位於內陸的雲南、青海、陝西及甘肅4省接連發生地震，並造成不同程度人員傷亡及財產損失，當中又以雲南大理州的災情最為嚴重，全省連震400多次，強度最高6.4級，導致到處房倒屋塌，橋樑斷裂，一些道路中斷，水池水窖及水庫壩塘受損，部分供電受阻，並伴有山泥傾瀉等次生災害。

說來也怪，數省連震不過發生在夜晚至翌日中午之前，而且餘震不斷，專家預計相關地帶未來可能還會出現5至6級地震，以致輿論紛紛質問是怎麼回事，甚至直言是否「天有異象」？

地震之餘，像貴州、湖北、江蘇等多地近期亦出現冰雹、龍捲風等極端天氣，而據當局表示，氣象災害造成的損失佔所有自然災害損失高達七成以上，同樣不容小覷。此外，南方多地再度迎來暴雨天氣，預示今年汛期已至，譬如江西省目前已有30幾個縣10多萬人受災，直接經濟損失逾億元，從過往經驗來看，情況勢會繼續惡化；而在湖北武漢長江段，日前已有多個水站的水位超警戒線，未來數日還將上漲，這不禁讓人想起去年的洪澇災害，似乎剛過去不久。

汛期過後便是乾旱，旱災未了又迎洪災，當中還夾雜着風雹、雷電、颱風、沙塵暴、森林火災等，惡劣的地質自然條件使得內地需年復年面對各種自然災害。根據應急管理部公布，去年全年有近1.4億人次受災，近600人因災死亡失蹤，百多萬間房屋倒塌損毀，大片農作物被毀或絕收，直接經濟損失高達3,700多億元，今年又將造成多大的損失？明年、後年又會如何？國家減災委員會近日表示，當局正在展開第一次全國自然災害綜合風險普查，以摸清自然災害風險底數，把握規律，希望構建科學化的綜合防治技術體系，可說十分必要。

具體而言，調查將全面獲取全國地震、地質、氣象、水旱等災害的致災訊息，以及經濟、人口、房屋、基礎設施、公共服務體系等重要承災體訊息，以開展分區域、分類型的綜合性災害風險評估和區劃，指導全社會科學設定防禦標準，推動災害預警業務的發展，從根本上提高應對能力。有道是，三分天災，七分人禍，減少人為破壞自然、貪婪掠奪行為，亦是不可忽視的關鍵條件。