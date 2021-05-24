歷史教育對一個社會的發展極其關鍵，因為它塑造社會的集體記憶、集體認知，以至集體智慧。就算國家安全教育，基礎亦在於歷史教育。

很可惜，英佔香港的殖民政策是否決歷史，把香港的歷史和社會割裂於真實歷史以外，也即是割裂於中國之外，一切只有從英國殖民地開始到殖民地終結。所謂歷史都是扭曲偽造，也在學校與社會教育中把歷史（無論中史或世界史）盡量邊緣化，把歷史科視作可有可無的閒科。香港學生與成年人功利化至英、數以外，中文科卻不重視。無論香港社會的現實存在和港人的思維，均被平面化、去歷史化。說得好聽是活在當下，說得不好聽是醉生夢死，沒有歷史根源，哪來前途路向。

在平亂之後，特區政府再度重視中學的歷史科。但問題是，中學的歷史教學因循守舊，現時掃除疑中反中的扭曲，可卻沒有改動以往講述中國歷史、香港歷史的迷執，一是重帝王將相，把歷史僅僅看作政治上的朝代更替，還抱着封建王朝的史觀，成王敗寇，也把中華大地上漢族以外的民族歧視，看不到中華民族的發展是各族融和。強調「尊王攘夷」，卻不知中國遠古是華夷並立，不分你我，也不知道游牧民族與中原農牧社會的相互融合，共同演進。李唐盛世始自胡化，唐文化已經與秦漢有別。三代以上，以至夏商周，東夷西戎對華夏發展至為關鍵，而唐代尊崇粟特人帶來的胡風，和波斯的文化。就算倭寇也是漢人為主，屬東南沿海重商勢力與中央王朝的鬥爭。

事實上，中學歷史科教授的內容，處處存在誤解、偏見。「中國中心論」孕育的是大漢族主義，與中華民族千百年的開放融和發展大不相同，也誤導當今的狹隘民族觀、世界觀。

內地提的「一帶一路」發展，才可以把中國歷史的真實面貌、真實的性質重新發掘出來。可惜，在香港備受忽視，更不用說借此對照香港的歷史教育。

至於世界史更為邊緣，也更扭曲，盡是西方中心的帝國主義、殖民主義的論述，歪曲歷史，把歷史變成政治意識形態的宣傳。

即使學生要讀中史，但是課程內容不改，作用還是誤導，比起不讓學生修讀，政治結果同樣惡劣。

香港是中國最開放城市，應該了解東、西方的差別，在歷史研究和教育有獨特的優勢，能否發揮，在於香港政府、社會與教育界的精英。政治撥亂迫切，歷史教育的反思修正也同樣迫切，且百年樹人，影響比當前政治更為深遠，不能輕視忽視。