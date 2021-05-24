在美國發起的反華「國運之戰」中，英國表現積極，全面配合，特別是在軍事行動上，美國打壓到哪兒，英國就緊跟到哪兒。近年美國聯同印度、澳洲、日本在南海、東海進行海軍演習，和中國海空軍互別苗頭，英國就不甘人後，也要派航母來湊湊熱鬧，為美助威。

日前，英國皇家海軍宣布，伊利沙伯女王號航母已完成最後一次測試，即將率領「打擊群」前往印太地區巡航，將進入南海，繞行台灣東部海域。英海軍聲稱，伊利沙伯女王號較早時與多國軍演，是為了測試回應一系列危機和衝突情況的能力，將其能力推到極限並確保戰備狀況，以應付未來7個月的部署行動。英國國防部聲稱，這是「英國航空母艦復興」的歷史時刻。

人們要問，未來7個月，伊利沙伯女王號「航母打擊群」將出現在南海和東海，它要「應付」甚麼樣的「部署行動」？更令人注目的是，英國這艘航母載着18架F35B戰鬥機，其中8架是英軍的，10架是美國海軍陸戰隊的，航母上有英國皇家海軍陸戰隊一個連，其陣容很有幾分「英美聯軍」的意味。

在老美發起的40年來最猛烈的反華戰役中，香港是一枚棋子。而香港被英夷殖民統治150年，20多年前不得不歸還中國，英國人當然極不甘心。儘管中英兩國已簽署了聯合聲明，北京以「一國兩制」保持回歸後資本主義制度和生活方式不變，英國人仍是極不甘心，覺得大英帝國很是丟臉。不要忘記，當年英國首相是帶着英國皇家航母打擊群遠征萬里、一舉打贏了「福島之戰」的威風來到北京的。

英相當時信心十足，以為大英帝國的「炮艦威風」能給她壯行，能讓她在北京面前令「談判」取得主動權，對北京多些壓力和可拒還香港，不料碰了一鼻子灰，出了人民大會堂就「台階跌仆」。這一幕及談判桌上的失敗，深深刺痛了大英殖民主義的玻璃心。今天英國要趕緊趁着中美較量，有老大出頭，把皇家海軍開進南海、東海，狐假虎威一把，以報當年「一失足成千古恨」之仇也。