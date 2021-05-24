道不同不相為謀。美國國防部官員聲稱，國防部長奧斯汀今年一月上任後曾經多次嘗試與中國軍方高層對話，但均遭拒絕。很明顯，美方故意透露此訊息，無非想將責任推給中方，至於中方為何拒絕對話，他們則隻字不提。實際上，美國一方面不斷在南海、東海和台海攪局，日前又派遣軍艦穿越台灣海峽，一方面擺出溝通姿態，要求和中國軍方高層對話，不僅虛偽，而且無恥。對話的前提是誠意和善意，美方兩樣皆沒有，對話又有甚麼用？

有人覺得奇怪，老美向來目中無人，為何如今一再低聲下氣要求和中方對話？這正是紙老虎的本質。別看美軍經常在中國家門口耀武揚威，其實他們色厲內荏，壓根兒不想也不敢與中國發生直接衝突，這也正是美國一直對台灣問題保持「戰略模糊」，而不敢採取「戰略透明」的主要原因。即使瘋狂如特朗普，當時被問到若台海爆發戰爭，美國會不會出兵保衞台灣，他也不敢明確表態，只是含糊地表示「中國知道我們會怎麼做」。

沒錯，早在毛澤東時代中國人就看穿美國紙老虎的本質，當然知道他們會怎麼做，更知道他們不敢直接介入台海戰爭。反正中方已明確劃下紅線，美方對此心知肚明，根本沒有必要再對話，何況目前也不是對話的時候。早前在阿拉斯加舉行的中美高層戰略對話雞同鴨講，即使軍方高層對話也不會有甚麼收穫，相見爭如不見。

他強由他強，清風拂山崗。中國軍方拒絕與美軍高層對話，除了展示中方的自信，也反映美方的無奈。拜登上台後延續特朗普的遏華政策，甚至猶有過之，不惜拉攏盟友發動新冷戰，但愈來愈顯得力不從心。香港局勢基本恢復穩定，新疆話題炒不出新花樣，台灣問題又不敢越過紅線，拜登政府還有甚麼招數？事實上，老美謊言欺世，以各種不實之詞攻擊中國，反而暴露本身毫無道德底線。