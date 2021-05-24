兩年前爆發世紀暴潮，止暴制亂一度膠着，若非《港區國安法》橫空出世，把政壇上一眾妖孽迎頭痛擊，拘捕了大漢奸黎智英等人，立法會踢走了一大棚反對派，只剩那個陰陽怪氣的鄭松泰，人微言輕，不足為患，而且小鬧大幫忙，政府應把他當自己人吧，典型的政治花瓶！

立法會收復了，之後便要收拾區議會，前年選舉後，區議會染黃塗黑，成為反中亂港基地，政治議題蓋過民生，官員被當敵人，失去了兩者合作解決地區民生事務的功能，亟需撥亂反正。

立法會早前通過修例，刊憲生效，訂明如因宣誓無效或違誓而被DQ的人，5年內不得參選，同日立即刊憲宣布12個區議員議席懸空，包括青壯反對派岑敖暉和袁嘉蔚，所有涉及參與去年民主派「35+」都可能有手尾跟，即使現階段未被落案起訴，未來都極有可能會被DQ，特別是曾提供區議員辦事處作初選票站的區議員，應該無法留低。

除惡務盡，斬草除根，野火燒不盡，春風吹又生。一些政棍死心不息，繼續經營招牌殘破不堪的所謂民主政黨，還有一堆年輕人不知天高地厚，妄想在現時的政治氛圍，可以繼續有作為。街頭上周不時會見到青年在募捐籌集政治經費，但可以見到路人的反應非常冷淡。這些人口口聲聲為香港的明天，但是市民的眼睛是雪亮的，明知這些人搞亂香港，不會浪費金錢，甚至怕捐錢被視作顛覆國家資金，惹禍上身。經過宣誓之後，留下的議員夠膽超越雷池半步嗎？

香港政壇的發展，現在到了破舊立新的階段，議會若不改以往模式，依舊擦鞋的擦鞋，搞破壞的搞破壞，只會蹉跎歲月。政治氣候帶來轉變，以往靠政黨名牌效應及號召力，重量級人馬提攜一些新人上位，到了今時今日這招已經不太奏效，舊有政黨紛紛收檔，否則想全身而退也難。