日前，香港保安局局長根據《港區國安法第43條實施細則》，凍結黎智英持有的壹傳媒股份，以及其擁有的3間公司於本地銀行帳戶內的財產。筆者對保安局依法辦事表示歡迎，上述決定是必須的！香港絕不能在切斷黑暴資金鏈上放軟手腳。黎智英之後，特區政府還要繼續行動，必須堅決切斷黑暴的養分！尤其是所謂「612人道支援基金」在今年4月收到1,693萬元捐款的情況，這樣的事情絕不能再出現！

黎智英一直以來涉勾結外國勢力反中亂港，其漢奸行為罄竹難書。他在外部反華勢力支援下，一直扮演黑暴勢力的幕後金主，蠱惑年輕人是非不分，在一系列黑暴事件中扮演重要角色，是亂港首惡，嚴重威脅到國家安全和香港穩定，此人不懲，香港難安！

香港是法治社會，只要有危害國家安全的行為，都將受到國安法的嚴正懲處。這次特區政府果斷使用法律武器，斬斷「黑金」養分的供應鏈，這是對所有反中亂港幕後黑手敲響的喪鐘。香港不僅要堅定向黑暴說不，還要趕走「黑媒」，黎智英創辦的壹傳媒集團旗下媒體多年來一直以偏頗報道，顛倒是非，甚至製造假新聞，散播仇恨，是煽暴播「獨」的主要來源。這種「黑媒」必須予以取締，方可除禍端。

需強調的是，作為黑暴養分的供應鏈，黎智英不是唯一，香港仍存在一些平台。例如早前有聲稱以網上眾籌支援被捕「義士」的「星火同盟」，就被發現相關空殼公司涉及可疑財務活動，被警方搗破。目前仍有資助黑暴的眾籌平台：所謂「612人道支援基金」在運作，宛如禍港的黑洞。筆者建議立例禁止和加強管制網上和街上眾籌，所有公共籌款必須得到政府批准，所有慈善組織亦需呈遞財務報告，從國家安全考慮為重。

「612基金」自2019年出現後，巧立名目，掛着「自由民主」旗號，多次表示財困並發起眾籌，聲稱會為「抗爭者」提供法律、醫療及心理支援，不到兩年收入竟超過二億元，在香港財政困難之際，今年4月竟還收到1,693萬元捐款。該基金公然支援亂港政團與「攬炒」分子，且被爆出沒有註冊，帳目不清，涉嫌逃稅，有可能違反洗黑錢的條例。特區政府必須盡快查處，絕不容許此類違法組織繼續逍遙法外。

根據《港區國安法》，為黑暴提供資金、物資、運輸等支援亦屬違法。香港作為法治之區，以事實為根據，依法取締非法組織，是應有之義，怎能任由涉黑資金逍遙法外？香港要堅定向黑暴說不，堅定截斷分離主義的養分，才能有效防範黑暴死灰復燃。