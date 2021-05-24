社會需要法律維持秩序，犯了法便要付出代價，香港沒有死刑，頂多只有終身監禁，囚禁獄中失去自由當然是一種懲罰，既然是懲罰，犯人卻要求這樣要求那樣，正常人都會反問，現在是來度假嗎？

然而這麼簡單的道理，今日居然會成為某些人眼中大逆不道的「問題」。有班人打着人權旗號，向懲教署施壓，誓要讓囚犯坐監變成享受假期，堪稱荒天下之大謬。由前立法會議員邵家臻發起的關注組織「石牆花」，日前發起聯署，要求懲教署改善監獄酷熱環境問題，聲稱在短短33小時內已收集10萬人的網上簽名。內容包括容許家屬為囚犯送上大風扇、太陽油、太陽眼鏡；署方須提供冰水、增加沖涼次數、增加牢房隔熱和抽風系統等，只差在未明目張膽呼喝懲教署安裝冷氣。

就是這個邵家臻，佔中案入獄數月，聲氣多多，在囚期間已「因病」住了長時間醫院，然後又提出服刑期間到立法會開會，揚言服務社會不介意被鎖手鎖腳示人；此計失敗後，又批評懲教署膳食差，雞肉嚡、蒜汁無蒜味；鬧署方要二人同囚30、40呎囚室，好擠迫、不人道；出獄後即搞風搞雨，成立組織美其名曰爭取權益，實際上無非針對懲教署，無理取鬧罷了。

也難怪，隨着反對派金主黎智英入獄，外界預計此一頭號國安重犯有排都返唔到出嚟，連外部勢力施壓都無功而還，只能疊埋心水在獄中度過餘生，改善獄中環境便變得刻不容緩。別看漢奸黎曾口響死撐赤柱監獄環境很好如「度假村」，其實歎慣食慣威慣之人根本不可能適應。特別是香港進入夏季，昨日更錄得5月份破紀錄的攝氏36度高溫，漢奸黎的獄中滋味可謂比死更難受。受人錢財，替人消災，一班泛民小丑以人權之名亂咁吠，不足為奇矣。

說到底，香港監獄條件已算不賴，囚犯還要爭取酒店級享受，對得住受害者及整個社會所受的傷害嗎？