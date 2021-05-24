本欄常說，台灣政府只會玩政治而不會做正事，近日應對新冠肺炎疫情，他們最新一招愚弄群眾的手段，簡直教人大開眼界。5月22日，台灣公布的新確診本土個案是321宗，跟之前連續幾天，平均每天二、三百宗的數字相若，讓人看來一切都在可控範圍。不過，原來321的數字是煙幕，實際上要多加400宗，也就是721宗才對。

然而，確診個案一下子由平均每天二、三百宗跳上700多宗，未免太嚇人了，弄不好的，寶島的衞生福利部部長陳時中就要丟官，於是陳部長創出一個新名詞叫「校正回歸」。這4個字你看不明白也不打緊，可能他壓根兒就不想別人看懂。

總之，陳時中就是告訴你，那400宗個案是早前檢測緩慢而累積下來的，不應該都加到5月22日的數字上，故他決定將這400宗的數字拆散，分派到5月16日至5月21日這6天之中。在原先公布每天宗數的基礎上，一天再多加數十宗，於是最新的調整數字，便天天看來仍是在300宗上下，表面上就好看多了。

所以嘛，台灣人須得精明一點，陳時中告訴你今天有多少新確診者，可別信以為真，一周之後，他隨時可以將新發現的個案回撥到今天。數字可以這樣任意挪移，寶島政客的本事，實在不容小覷。

台灣缺疫苗，陳時中早前說是中國大陸阻撓他們採購德國製的復必泰疫苗，此舉是試圖讓寶島民眾遷怒於北京。不過，這種卑劣的政治手段最近又被戳穿，原來復必泰生產商很早就向台灣兜售疫苗，但要求對方買3,000萬劑，台方不肯，只願意買入200萬劑，人家嫌訂單太小，交易才拉倒。

台灣政壇上盤據的，大多就是這類跳樑小丑，他們正經事做不來，終日只想着如何用鬼蜮伎倆去糊弄選民，難怪社會要變得一團糟。