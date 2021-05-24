笑看天下：從不知恥 廢之可也-施友朋 評論員

本報發揮第四權，對政府施政不足處經常予以鞭撻，無非希望政府多加注視及有所改善，知恥近乎勇，可惜政府冇心冇肺冇靈魂，你有你肉緊，佢依然鬆散，咁嘅管治態度，有乜可能會知所進取吖！

立法會負責環境衞生及市容嘅小組委員會今日討論改善市容措施，當局提交立法會嘅文件顯示，食環署去年就公眾街市內阻街及相關違規情況嘅執法力度大減。全港18區中，去年市民投訴店舖阻街過千宗嘅地區有7個之多，當中以油尖旺、深水埗及元朗為重災區，投訴均超過2,500宗。呢幾個區，食肆、街市林立，人多車多不在話下，管少一陣，幾可肯定必又亂又髒，若然食環署又唔執法，衞生環境堪慮。

嗱！本報記者日前就親自到阻街黑點深水埗視察，發現即使有大量雜物、垃圾堆積喺行人路及馬路，食環署職員卻如四両燒酒進肚，暈暈忽忽的甚麼也看不見，更遑論執法！有市民稱，一向不見食環署有執法，每日僅「行來行去」，頂多「打卡」影相作記錄；亦有人形容食環署人員係「紙板公仔」，少見執法行動，批評食環署為政府最冇用嘅部門。事實亦的確如此，每年嘅審計報告，呢個部門必定被炮轟得體無完膚！

食環署喺2020年接獲有關店舖阻街嘅投訴共18,904宗，較2019年嘅15,022宗增加25.8%！情況如不改善，好快破20,000宗。近月食環署就話會「調整執法策略」，其中針對深水埗北河街附近一帶嘅嚴重情況，與深水埗警區合作，按各自權責採取聯合行動。至於新執法模式嘅細節，該署表示要待進一步敲定後才公布喎！

其實，從佢哋年燒逾2億元公帑、出動成3,000人滅鼠都徒勞無功，老朽相信，呢個所謂「聯合行動」，如果成功，亦不過「狐假虎威」，正正應了市民所揶揄：食環署係政府最冇用嘅部門！廢之可也！