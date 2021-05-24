當前黃營心戰室面對區議員必須依法如公務員一樣要宣誓履職，知道大事不妙，慌忙透過各種渠道放言搞分化、扮死狗、博同情，以圖蒙混過關。誰知真的假不了、假的真不了。

綜觀散播的謬論，不外乎是4類：一、不要一言堂；二、不要趕絕；三、多元是民主靈魂；四、那些老政黨或政治組織強調有長期為市民服務的經歷和用心。可是這些謬論早被他們過去17個月統治區議會的暴行徹底戳穿，也讓市民見識了何謂真正的民主、自由、人權、法治。

區議員要依法宣誓履職，是清楚而明確的義務和權利，無論資歷深淺、學歷高低、功績有否，人人平等，均需依法真誠宣誓效忠和擁護，違誓或發假誓必究，這條紅線人人不可逾越。不是以人劃線，而是依法辦事，這是最基本的法治要求。不是人治，不是誰說了算，豈有趕絕這回事，更沒有「一言堂」的情況發生。只有自尋絕路，沒人逼，也逼不到，在法律面前人人平等。

在過去區議會黑暗的極權統治17個月內，就確是「一言堂」，確有趕絕的情況。18個區議會中的17個，分別通過議案追究「警暴」，以各種形式傳揚「本土」和「港獨」。建制議員孤掌難鳴，與警方代表同一命運，被噤聲，被驅逐離場，被譴責而無機會反駁，充分演繹了甚麼是暴政，甚麼是極權。這樣的議會暴力在英殖時代也沒有過，充分暴露所謂「民主派」、「泛民」，都是雙重標準，講一套做一套。

黑暴操縱的17個區議會黨同伐異，完全拒絕或留難建設陣營團體的舉辦活動撥款申請，讓人們見識甚麼「多元是民主靈魂」，也是雙重標準。至於強調政黨的資歷和服務的政績，不如請民主黨、公民黨、工黨、社民連……等等，先交代和澄清把反修例變「反送中」，再搞反政府暴亂的立場吧。迄今仍未見任何一個這樣的政黨或組織公開向市民道歉認錯，還社會一個公道。