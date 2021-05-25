世界視線：昔原子彈險襲華　美國老虎變老貓

美國軍方近期一再就兩岸關係挑釁、點火，《紐約時報》日前又爆料一份來自前美軍分析師的解密文件，透露金門炮戰，美軍曾經考慮對當時還沒有核彈的中國予以原子彈打擊，最後因為懼怕核子大戰才煞停！美軍的老人認為，當年的一幕，對現在很有警示作用。為甚麼？早在60多年前的台海風雲，美國都不願、不敢承擔後果，何況昔日的虎口威脅，今日已成貓爪之力，要介入台海戰事，美國的掣肘只會更多。

美媒報道披露了這次幾乎毀滅南中國的原子彈威脅，事緣1958年，台灣金門的8‧23炮戰打響後，美國太平洋空軍司令曾主張應先向大陸投擲原子彈，核攻擊雖僅限空軍基地，但一顆原子彈若丟在美軍的幻想目標，其方圓逾百公里的地方及人民亦勢被全毀，思之極恐。不過，美軍經過一輪熱熱鬧鬧的沙盤推演後，仍是敢想、不敢動，害怕遭到核彈報復，當時的中國還沒有核彈，但支援中國的前蘇聯卻是核子大國，美國害怕這邊廂丟原子彈，那邊廂的台灣本島、日本的沖繩立刻便會被前蘇聯還以核彈。結果，「以彈制彈」的終極戰略有了現實版！

翻查歷史，我們得知就在這次中國險遭原子彈威嚇的6年後，即1964年10月，中國自行研製的原子彈成功了，從此中國亦成了與美國、前蘇聯一樣、擁有終極威脅的國家。前美軍分析師艾斯伯格認為，若美國國家政策決定要捍衞台灣，就必須承受後果。紐時的報道一出，美國學界及政界都有討論，個別學者更警告美國政府，當年在中美國力懸殊情況下，美國尚且不願深入兩岸問題，恐怕後果承擔不起，今天中國國力、國情已大不同，考慮兩岸政策不宜輕率。對中國來說，美國原子彈險襲中國，消息不免令很多小民震驚，但在福建省民間甚至中共上層，早已不是新聞，金門炮戰最終煞停，對兩岸及美國，都是一個與巨大危機擦身而過的幸事。從韓戰、台灣金門炮戰再到越戰，中美軍隊一次又一次硬碰硬，到最後碰得一鼻子灰、或棄甲離開戰場的都是美國，較量，真的還沒有結束。