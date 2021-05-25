正論：慈善掩蓋七宗罪　取締基金禁眾籌

臭罌出臭草，壹傳媒黎智英多行不義，七宗罪為禍香港，黎已經官司纏身被判監，壹傳媒財困陷絕路，但由其成立的「蘋果日報慈善基金」卻繼續運作吸取款項，巧立名目設立專戶募捐，善款更被質疑涉及助暴為虐，若果不杜絕這漏洞，黑暴隨時春風吹又生。

「蘋果日報慈善基金」是《稅務條例》第88條認可豁免繳稅的慈善機構，透過香港《蘋果日報》籌集讀者的捐款，表示接收市民捐款用作慈善用途，但2020年2月「蘋果基金」成立「撐學生專戶」計劃，聲稱向社會人士募捐，資助因反修例事件影響而無法繳交學費及宿費的大學生，其他學生則不能獲得資助。根據稅務局制訂的慈善機構稅務指南，「蘋果基金」進行「撐學生專戶」計劃或已違反註冊慈善機構的定義，並違背慈善資助需適用於一般公眾的原則。

「蘋果基金」所謂行善，竟然要求受惠者必須有反修例事件被捕或驗傷證明，或獲立法會議員，區議員或Telegram反修例群組的書面推薦。自從《港區國安法》於去年六月底通過後，符合上述資助條件的人，相信不少觸及國安法的紅線，而涉及財政援助黑暴，可被控洗黑錢罪行。根據報道，截至去年6月，「蘋果基金」該專戶獲得785萬元捐款，至少協助10人，而這個專戶現已關閉，相關資料有否向捐贈者公開？究竟這些受惠者有否涉及黑暴，甚至被捕或定罪？「蘋果基金」沒有公開詳細資料，大眾亦無從得知，捐贈者更加被蒙在鼓裏。

稅務指南明文規定，為達到政治目的而批出款項，並非慈善用途。法律學者指出「蘋果基金」違反其慈善宗旨，將資金用於非促進其慈善宗旨的用途，基本上已經改變慈善地位，稅務局可以撤銷其免稅身份。「撐學生專戶」便是涉及違規有力證據，計劃實質是資助反政府人士，並不屬於慈善用途。這個專戶掛羊頭賣狗肉，與反政府組織，網上發起眾籌有何分別？

現時香港沒有專設法例規管有關眾籌集資活動，有關的法律條文亦只針對正規融資，借貸或慈善工作，互聯網眾籌毋須向港府申請或領取牌照，捐款來源用途亦不用申報，眾籌已成為違法人士洗黑錢的慣常伎倆，甚或是反中亂港及外部勢力的掩護手段之一。 若放任不管，「黑暴」資金不斬斷，隨時死灰復燃。

銅油埕始終載銅油，無論是如何掩飾，有「蘋果日報」四個字，總是與「弄虛作假」扯上關係。明明以假新聞見稱，但蘋果新聞手機程式卻惺惺作態，以求真作標榜，實則虛偽無恥 ，這個假面目逐漸被港人揭穿，壹傳媒七宗罪禍港昭然若揭。首先是散布假新聞，近年最出名莫如偽造美國總統拜登家族虛假報告，連作者圖片照亦為人工合成，前陣子奧斯卡最佳男配角發表得獎感受，被《蘋果日報》誣陷是發表撐港宣言，結果該報又認衰，醜出國際。

壹傳媒亦涉及欺詐罪行，漠視誠信，2020年被揭發違反地契條款，利用將軍澳工業邨壹傳媒大樓營運一家顧問公司業務。勾結外國勢力是壹傳媒第三大罪狀。報紙上鼓吹反中亂港不特止，黎智英為美國而戰，乞求英美干預香港事務，黎智英去年被警務處國安處人員拘捕，及控以「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」，現繼續還押等候其他案件審訊。

第四罪，就是蛇鼠一窩，高層涉違國安及欺詐罪，記者亦涉及經營非法賭博場所被捕，就算一般採訪亦用盡那渣手段，非法竊取及公開個人私隱。遠有陳健康「收錢尋歡」事件，而2018年藝人張栢芝三子出生，《壹週刊》於2019年涉嫌違法取得出世紙資料，圖文並茂將資料公開，張栢芝就此事向個人資料私隱專員公署投訴。

七宗罪愈數愈嚴重，第五宗罪，如前文所提，「蘋果日報慈善基金」設立「撐學生專戶」，懷疑黑暴受惠，危害社會。第六宗罪，《蘋果日報》荼毒心智，「一日壹蘋果，真相遠離我」，例如在中國人地方，竟然把新冠肺炎污名為「武漢肺炎」。平機會於今年4月中發聲明強烈譴責《蘋果日報》對平機會錯誤引述。最後第七宗罪必定要一提再提，壹傳媒煽動反政府仇恨，散播謊言， 令香港撕裂，瀕臨分崩離析的邊緣。

慶父不死，魯難未已，壹傳媒未除，「蘋果基金」繼續吸水，止暴制亂始終未竟全功。本港的慈善機構，規管職責散布多個政策局與部門，各自為政缺乏協調，監管有欠周全，難以杜絕管理不善及違規行為，特別是不當使用公眾捐款，時有所聞，未能杜絕像「蘋果基金」這種禍胎。黑暴苟延殘喘，或與財政支援未被截斷有關。取締「蘋果基金」、立法禁止眾籌，實在刻不容緩。