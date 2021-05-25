功夫茶：笑騎騎點似爆眼　有圖踢爆着草女

有道是拳頭打在棉花上，回音都冇！之不過拳頭打在鑼鼓上，咁就全城振奮！功夫茶講緊本報尋日嘅獨家消息「爆眼女無爆眼，笑住去台灣」，真係石破天驚，吸引全城焦點，個個熱議，人人爭論！呢單圖文並茂嘅獨家料所以譽滿香江，皆因黑暴期間，呢位少女如何受傷一直係一個謎，其受傷原因亦一直引起爭議，惟黑暴喺冇任何根據下，一口咬定佢係被警方布袋彈所傷！

都話阿婆走得快，一定有古怪！咁阿婆走得慢呢？呵！原來去拜神！嘻嘻！依家東方獨家踢爆「爆眼女無爆眼」，仲雙眼炯炯有神咁笑住去台灣，咁唔通就冇古怪？正是「女子關係天下計，漁樵閒話是史思」，佢上演一齣「墳前燒報紙——呃鬼」吖！

之不過，有東方，有真相。一日一東方，唔會盲舂舂！當年黑暴藉爆眼女發飆，又在毒果報的鼓吹下，網上又乘機大肆渲染仇警，以「警察還眼」作口號，號召他人在事發後翌日到香港國際機場參與聲援「爆眼少女」集會，結果引來軒然大波，機場喺前年8月12至14日一連3日被癱瘓，期間更發生內地記者遭禁錮毆打一事，嚴重影響經濟民生之餘，事件亦醜出國際！

爆眼女呢單世紀謊言經本報獨家爆破，不但市民大呻當初被呃得透，原來謊言講100次就算未必成為真理，但真係會有好多人信㗎！難怪甚麼「太子站打死人」、「新屋嶺性侵」等，都不必求真求證，令一直守我城嘅警察含冤莫辯！有議員形容事情猶如劇本一樣；目前警方應盡快調查佢當日雖以「義務急救員」身份出現現場，但該處始終係衝突事件現場，應徹查佢有否參與非法集會，以及是否涉及暴力事件。若屬實，豈可讓佢一身白衣裙笑騎騎咁作出V形勝利手勢，就拜拜香港你條尾，着草台灣咁過癮！

嗱！本報一篇獨家堅料激起千重浪！有本身係律師嘅議員都指出，爆眼女當日一身黑衣黑罩，成個女黑俠木蘭花咁款現身暴力衝突現場，執法機關亦應就此作出調查，追尋真相佢有否牽涉暴力或違法行徑等。若調查屬實，律政司必須作出檢控，彰顯不會輕輕放過任何一名違法人士。佢又感慨：當時反對派屢吹捧事件，借爆眼女事件抹黑警方，但原來佢已遠走台灣，直言對方「身有屎」，如今被踢爆情何以堪？

功夫茶亦只能感嘆，少女笑騎騎去台灣，原來扮盲都可以搞到香港雞毛鴨血，難怪有人話，改變世界，未必一定係有智慧嘅聰明人，笨蛋和蠢豬都得，只要佢有足夠權柄，照樣可以改變世界，不過改變得更糟糕！唉！寄望「避政司司長」嘅鄭若驊作出檢控，都真係種花唔淋水——多謝晒咯！