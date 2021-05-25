神州觀察：越野賽天氣突變　乏應對死傷慘重

內地近期屢現極端惡劣天氣，故對出行消費、戶外作業或運動賽事等各方面安全保障必須做到位，否則隨時發生意外，嚴重更會導致人命死傷，得不償失。甘肅白銀市景泰縣某景區日前舉辦山地馬拉松百公里越野賽，途中突然遭遇暴雨、冰雹、大風等天氣，導致氣溫驟降至零度以下，惟因缺乏足夠的應對措施，終釀致參賽者21死8傷慘劇，當中更有圈中領軍人物及全國殘運會冠軍，教訓相當沉重。

據指相關賽事至今年已是第4次舉辦，按說主辦方應該很有經驗，包括在應對突發天氣狀況方面，都應駕輕就熟，及會作好充足防備，然而有參賽者表示，組委會賽前發布的天氣預報情況並無異常；亦有人批評主辦方今次準備粗疏，連衝鋒衣等保暖裝備都無列作一般的「強制裝備」，勢令選手難以抵禦低溫。更有幸存者稱曾向賽事組委會撥打40多個救援電話，惟全無回應，大家只好以抱團取暖方式嘗試自救。此外，有罹難者家屬就事件提出多項質疑，包括組委會沒有即時告知實情、協助人手明顯不足、未能提供準確天氣預測、善後工作混亂等，要求政府問責；另有說法稱省氣象局早於上周五已預報或有極端天氣，惟縣氣象局提供的訊息粗疏，或令主辦方未能及時意會到，總之整件事看起來十分混亂，不出問題才怪。

有指本次活動或是為涉事景區作推廣宣傳，且是由白銀市委、市政府主辦，景泰縣承辦，以大數量獎金吸引眾多跑手前來，加上前期的籌備運作經費投入，估計是想着已經勢成騎虎，不排除人為忽視天氣狀況之操作存在。

事件背後，更凸顯一些地方罔顧安全生產、只圖一己私利的本質，譬如湖北省早前受冰雹及雷雨大風天氣侵襲，省氣象局連發逾百條預警，武漢市氣象台亦於當天下午發布大風黃色預警信號，惟在某處大廈外，仍有兩名工人需坐吊船高空作業，結果被強風吹撞外牆慘死。這種事難道會是工人自己心甘情願？顯然不是，而應是所屬公司或服務對象的強迫要求，目的亦無非是為多賺些錢，或是為趕工程進度之類，卻都是在將人命視作兒戲。

這種現象並不鮮見，深圳就曾有施工單位無視惡劣天氣預警，導致分布於多區的河道施工人員躲避不及，被洪水沖走，並有11人為此喪命，遭當局批評存在僥倖心理，麻痹大意，表示要進行嚴懲。天災固然難防，但有些事明明就是人為釀禍，有些慘劇本來完全有可能避免，卻為何一再避不開？又是甚麼原因讓這些人可以心存僥倖，屢屢對人命安危漠然置之？說到底，就是追責處罰不給力，沒人覺得違規行事乃至搞出人命會面臨多麽嚴厲的後果，勢會吸引更多的人有樣學樣。