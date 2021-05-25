產評：整肅科企換龍頭　產業洗牌港股愁

自去年11月叫停螞蟻集團上市以來，內地不斷加強打壓科技巨企的力度，全力整肅，目的就是針對這些大得不能倒的電商平台，以不公平的競爭手段，藉科企身份利用跨產業的監管灰色地帶鑽空子，將影響力無限延伸至經濟、民生、股市等每個角落，造成壟斷式經營及系統性隱患等問題。可以預期，內地這場監管風暴遠未到盡頭，只會愈演愈烈，產業會徹底洗牌，短期整個中資新經濟板塊估值壓力難消，港股失去這股增長動力，難逃陰乾格局！

一場世紀疫情，令全球經濟出現一個現象，就是新經濟產業快速起飛，蓬勃發展，而傳統產業則受累於防疫鎖國，經濟大停擺，至今未脫衰退之境。在家工作、娛樂消閒等需求大增，「宅經濟」規模壯大，讓大型科企如魚得水，影響力從一般電子商貿活動，延伸至消費、教育、金融等領域。

利用大數據和演算法，這些電商平台在價格上對消費者作出差別對待，並要求商販絕對「忠誠」，已去到濫用市場支配地位，打壓競爭對手，不公平對待消費者的地步。若再發展下去，這些科企規模持續膨脹，支配各重點產業，富可敵國，即使罰款，也起不了太大的阻嚇作用，壟斷情況已引起各地政府的關注。內地在這方面可謂最早動真格，亦最不遺餘力，反觀歐美政府，至今在反壟斷上，只是雷聲大，雨點小。

回說內地這場反壟斷風暴，自螞蟻集團上市計劃觸礁，至今已有多家科企被調查反壟斷行為或被判罰。之不過，今次這些巨企顯然並非光花錢就能消災！近日更傳出有企業終止將其國際數據儲存在阿里雲，內地政府機構及國企亦紛拒阿里雲於門外，顯見官方整肅巨企的決心之大。所謂「富不與官鬥」，阿里的下場，相信離不開壟斷優勢一去不復返，經營規模持續收縮，盈利前景大打折扣，股東減持求去，股價持續尋底自是必然結果。

回看阿里在2019年11月來港第二上市，曾掀起中概股熱潮，萬料不到不足一年便光芒盡失，更陷入「萬劫不復」之困境。可投資者別以為只是個別事件，必須認清接下來的是國有經濟成為發展主體，以迎接美國的嚴峻挑戰，保障經濟穩定和金融系統安全成為國策的重中之重。大得不能倒的科技巨企，將成為被拆骨閹割，還富於民的對象。如是者，產業龍頭將改朝換代，意味投資主題及思維不可同日而語了。明乎此，對於中短期港股表現，實不宜再作奢望。