中美決裂已經開始，例證是中國外交和其他政府發言人的公開講話，都再不避諱，而是清楚明白地批評美國的言行，並且把美國不光明的歷史，如奴隸制、滅絕當地的原居民等罪行，一一羅列指控。這是中國政府從來沒有做過的事。這反映出兩個因素：

一是中國再不顧忌，即是不再相信討好美國便可改善兩國關係。二是中國對外對內都把美國的歷史罪行和當前霸權主義聯繫起來。間接地點出美國國家與政權本質，向全世界宣傳，以此打擊美國及西方一直以來製造的虛假事實。

當前是否定美國批評中國所持的所謂道德高地。長遠而言，是徹底打破國內及國際對美國的歷史和國家本質的迷信。在與美國的交往中，謹記它歷史罪行，避免被其欺騙、欺負。

這樣公開給美國起底代表公開的決裂： 美國已不是朋友，差不多是中國的敵人，中國再不存幻想，也不客氣了，兵來將擋，水來土掩。「狼來了」，自有槍炮對付。

鴉片戰爭、八國聯軍後的一百多年，中國已站起來，組織起來，知道自己的道路，不易再被訛騙。

這種變化意義重大，即表示中美關係不可能改善，中國正準備對美長期作戰。首先便是外交戰，不是單單依循傳統的外交斡旋，中國會遵守外交禮節，但要防範美國的野蠻狂妄。故此，一方面，中國要把中美交惡的每次事情清楚剖析，也要把背後的歷史因素，美國的依據，無論是謊言與扭曲，都全部公諸於世，以此為證，也以此揭露美國的陰險意圖。另方面，中國必備應對之策，在外交戰背後，是實戰的準備。中國要防美國的攻擊，一是要堅持國家利益，施以反制，表明中國沒錯。

二是做好防禦工作，如香港要防再一次的顏色革命。在南海鞏固軍事基地，不讓美軍有機可乘。在台灣則積極備戰，早晚經濟圍堵，抑制台獨的坐大，和與美日的勾結。

三是對付美國附庸的無理攻擊，反制澳洲是一例。對歐盟反制的制裁，相信還有後續如對付捷克和波羅的海小國。中國的防禦包含以攻為守考慮。

韜光養晦是國力不足，但更主要是迷信美國，甘於作美國附庸的心態。中國不應再有韜光養晦的思想，若認為還是國力不足，便應臥薪嘗膽，不能用藉口來放棄或出賣國家利益。美國始終是紙老虎，它的問題正日益嚴重。中國只要堅持，當可戰勝美國帝國主義最後掙扎的挑釁。形勢變化，中國正是出擊反制的時候。