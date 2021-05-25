這些年，有關話語權之爭引人注目。所謂話語權之爭，就是存在已久的宣傳戰、輿論戰。這樣的宣傳戰、輿論戰、話語權之爭存在於媒體、教育、思想文化和整個意識形態領域，存在於政治鬥爭、外交鬥爭、軍事鬥爭、經濟較量中。宣傳戰、輿論戰、話語權之爭往往是一件事情、一場較量、一個團體和國家勝敗榮辱的關鍵因素。

過去，中共從打天下、奪政權、發動革命，到建設新中國，在國際領域和資本主義、帝國主義和一切反動派作鬥爭，宣傳戰、輿論戰一直打得有聲有色，是其強項。毛爺爺說過，槍桿子、筆桿子，奪取政權靠這兩桿子，鞏固政權也靠這兩桿子。

那時的中共，從來不怵宣傳戰、輿論戰，從來不怵自己會失去話語權。此因中共極為自信站在歷史正確的一邊，自信代表正義的力量，自信代表大多數人民的利益，自信真理在手，堅信自己的理想和革命理論，不論遇到多少艱難險阻和挫敗，都會最終勝利。

那時，中共的「話語」總是理直氣壯。中共和新中國取得的各方面的勝利和成就，也在證明中共的宣傳戰、輿論戰和「話語」不是吹牛。然而，毛爺爺在晚年，在革命與建設中都犯了錯誤，令國家發展特別是經濟、民生陷入極大的困境。毛爺爺之後，中國要撥亂反正，解放思想，改革開放，此航向正確，成就斐然。

但「三信」危機——信仰、信念、信心危機發生，在「指導我們思想的理論基礎是馬克思列寧主義」方面一度有過迷失，在社會主義與資本主義誰優誰劣方面有過迷失，對民主、自由、人權、法治的「性質界定」和「國情不同、形式不一」方面犯了糊塗，未能堅持馬克思主義的基本觀點，在美國和西方的宣傳和話語面前自慚形穢，令中國特色社會主義的民主、自由、人權、法治狀況處於「西方普世」、「美國標準」的指指點點和肆意抹黑之下。在中共黨內和社會上長時期地冒出了一大股要按照美、西要求實施所謂「政改」的思潮，從此，中國的輿論宣傳和話語愈見被動，掉入陷阱。