同文說，毒果報「蘋論」執筆者語無倫次，水平還不如小學生，筆者深有同感。這種人淺薄無知，一味鸚鵡學舌，洋人說甚麼，他們就學甚麼，有時候甚至比洋人更洋人，甚麼美式民主、普世價值，整天掛在嘴邊。其實，何謂美式民主和普世價值，他們只是一知半解甚至一竅不通，反正外國的就是好的，中國的就是不好的，連防疫抗疫也不例外，這便是他們的思維邏輯。魯迅說奴才往往比主人更嚴厲，指的就是這種人。

台灣新冠疫情持續失控，蔡英文當局因防疫不力而備受批評，連美國傳媒也以「虛假安全感」嘲之，唯獨香港毒果報仍不忘為其塗脂抹粉，還振振有詞地反問：難道民主政權抗疫成功的希望會差過專制政權？其實答案早已寫在牆上，民主政權抗疫成功的希望不只是差過專制政權，而是遠遠差過專制政權。「蘋論」執筆者也許一直活在夢中，不知美國和印度等所謂民主大國正是疫情重災區，否則不可能提出這種白癡問題。黎智英身陷囹圄，難免喪魂失魄，其御用文痞竟也神經錯亂，語無倫次，果然是物似主人形。

新冠病毒無關意識形態，疫情防控必須尊重科學，這是最基本的道理。奈何有些人走火入魔，硬是將防疫扯上政治，還要劃分民主與專制，彷彿民主制度百毒不侵似的。實際上，這場疫情早就為兩種制度分出勝負，西方民主制度神話破滅，自由人權形象崩塌，反而中國體制經受了嚴峻考驗，展現了獨特性和優越性。毒果報罔顧事實，至今還在顛倒是非，妖言惑眾，恰恰自證毫無公信力，這種毒媒早就應該送去垃圾堆填區。

最好笑的是，台灣當局最近發明一個新名詞「校正回歸」，將之前沒有公布的大量確診病例分成幾天回撥。這明明是粉飾疫情，偏要故弄玄虛，莫非台灣當局把所有民眾都當成傻瓜？或者這就是毒果報所吹噓的民主政權抗疫成功的希望？