前兩年爆發的反修例暴潮，謠言滿天飛，雖說謠言止於智者，香港人也不笨，多數教育水平也不低，但依然很多人相信一些荒謬完全不合乎邏輯的傳言，特別是那些作為天子門生，讀了十幾廿年聖賢書的大學生，理應明辨是非，例如港大的校訓明德格物，但港大學生連校長校董也敢威嚇不敬，這又是甚麼明德呢，這又是甚麼格物呢？這是缺德，這是不知道道德禮教為何物。

在香港謠言未可止於智者，但時間可以證明一切，大話講一百次始終是大話，不會變真話。《東方日報》周一頭版獨家披露，前年反修例示威中，所謂「爆眼少女」，其實沒有爆眼，去年匆匆離港，極似走佬。這名少女在事發後甚少現身，在記者會的錄影片段露面，亦用紗布貼着右眼，又戴太陽眼鏡，掩蓋真實傷勢，黑暴一直借少女傷勢炒作，發起集會，甚至癱瘓機場，當時有很多市民都被瞞騙同情心。

傳媒良莠不齊，最緊要選對才看，以免誤信讒言。睇東方，新聞最快最真，讀者不會輕易被騙，本報獨家消息圖片，這位少女已赴台灣，上機前雙眼精靈有神，說她爆眼的，自己要驗一驗眼。

事件是在前年8月11日晚上發生，少女穿黑衣聲稱是負責救傷，在彌敦道近尖沙咀警署的衝突現場中，右眼被擊中受傷流血。黑暴堅稱是警方的布袋彈擊傷，亦有人指是某些示威者用椏杈向警署發射鋼珠時，意外打中事主。事件疑點重重，正是所謂，信佢一成，雙目失明。

暴潮有不少傳說事件，以發生日子作口號，聲稱有死人，卻不見有死者家屬出來，就算有，又會被指為假冒，總之龍門任搬。一切矛頭都明顯指向政府以及紀律部隊，以虛構的人命傷亡事件，破壞執法者的形象，從而達到奪取治權的政治陰謀，雖然失敗了，但香港人都被他們害得慘。