黑暴期間，不少執法人員及其家屬遭「起底」，影響極其惡劣，政府日前向立法會遞交文件，將修訂《個人資料（私隱）條例》以打擊「起底」罪行，一經定罪最高可處罰100萬元及監禁5年，並將賦予私隱專員調查和檢控等權力。雖然是次修例姍姍來遲，但依舊是撥亂反正的重要一步，筆者對此十分支持。但須注意的是，條例中應重新定義何謂「起底」；擴大私隱專員的權力後要加快執法；同時也要對載有起底資料的網上平台採取行動，才能起到原本應有的效果。

資料顯示，自2019年6月至2021年4月，政府和個人資料私隱專員公署接獲及主動發現超過5,700宗關於「起底」的投訴個案。但公署刑事調查及檢控權力不足，幾乎無能為力，故這些個案須轉介警方跟進。當中有逾1,460宗涉嫌違反《私隱條例》第64（2）條的個案，轉介警方調查，警方共拘捕17人，被控告的人寥寥可數，並且法庭在去年10月才首次成功依據《私隱條例》把「起底」者定罪判監。可以說，過去對「起底」的打擊手段十分有限，這樣的情況必須予以改變！

「起底」對香港社會的破壞非同小可，不僅嚴重傷害了相關人士，其中引發的失信、恐懼及仇恨嚴重損害法治和公共秩序，令香港陷入無了期的內耗。撥亂反正，政府必須嚴厲打擊「起底」罪行。

政府日前建議在《私隱條例》第64條下另立新例，將「起底」行為刑事化，並將賦予私隱專員調查和檢控等權力。在筆者看來，在這個基礎上還須注意3個要點。

第一，要清楚界定「起底」的範圍，目前修例的方向是若當事人未經同意而披露其資料用以威脅，並構成當事人有心理傷害，即屬違法，但是心理傷害難以界定，一旦定義不夠清晰或會引起爭拗。政府要清楚界定以釋除疑慮，否則將影響公眾對條例觀感。

第二，擴大私隱專員作刑事調查和檢控權的權力後，要加快調查和執法力度，尤其是在網絡時代，如果不能快速執法便難以保障市民權益。

第三，政府應將載有起底資料的網上平台和網站，與被控違法起底的人士「同罪同罰」。尤其是有關平台如果不服從要求移除起底資料的指令，即構成違法行為，只有這樣才能令網上平台和網站感到害怕，才能起到原本應有的效果。

隨着網絡快速發展和新媒體普及，「起底」是社會面對的一大挑戰，只有制訂具體、明確法律，才能向社會傳達重要信號，避免更多因網絡欺凌而生的悲劇，政府和立法會必須予以重視，盡快完成修例立法。