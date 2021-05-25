真是乖乖不得了，被黃絲暴民視作警暴圖騰的「爆眼女」真相曝光，本報獨家踢爆她非但沒有爆眼，反而眉開眼笑投奔台灣，而且已是去年9月的事，不知現在身在何處？是否應該起碼再拍一條短片，告訴支持者爆眼神奇康復了，不要再像白癡一般用手掩眼高呼「黑警還眼」？

一想起2019年，筆者便感到氣難平。爆眼女屈警開槍射傷其眼，黑暴文宣大力渲染，人人恍若撞邪一般，街頭上總見爆眼女的海報，又見大群傻不愣登的黃絲暴民聚集一起以手掩眼狂呼口號，堂堂國際大都會，民智低落若此，真叫人情何以堪！尤其是公院黑醫護最令人不齒，將爆眼女文宣貼滿各間醫院，部分醫護人員更扮成爆眼女在醫院大堂示威，高呼追究警暴，更有大量被暴徒所傷的警員入院受到不平等對待。現在好了，爆眼女證實沒有爆眼，那班黑醫護可以出來向警方道歉嗎？可以將昨日的《東方日報》頭版報道，像當日張貼文宣一般，同樣貼在醫院各樓層之內嗎？

還有「太子站打死人」、「新屋嶺性侵」等黑暴陰謀，隨着太子站「死人」翻生、散播性侵假消息的網民遭逮，所有謊言不攻自破，當日受謊言所惑、將香港攪得周天寒徹的黃絲暴民，難道沒有欠正常市民一句對不起嗎？有沒有反省為何自己讀過這麼多書，受過一定教育，居然會對這種荒天下之大謬的謊言深信不疑，還合力將好好的香港搞死？黑暴黑手固然可惡，但他們搞死香港的目的是為了奪權，然則一眾隨着指揮棒起舞、人云亦云的黃絲愚民，完全不用腦袋思考，相比起來，可惡程度有過之而無不及。

或許香港合該有此一劫，否則不可能換來水落石出、改弦更張的一天。《港區國安法》出台後，反對派兵敗如山倒，頭號國安重犯漢奸黎收監，外部勢力遏華無功而還，特區終於撥開雲霧見青天。