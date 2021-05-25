因為留意台灣疫情，筆者近日多接觸了當地網絡上的時評節目。寶島跟香港一樣，網上的時評KOL分開支持和反對中國大陸政權兩類。不過，經過民進黨多年的苦心經營，據說九成媒體已被收編到綠營旗下，也就是說，敢於撐共和支持兩岸統一的時評人，在當地只佔絕對少數。然而，我在他們身上卻看到一種現象，值得整個香港社會感到慚愧。

目前海峽兩岸關係緊張，大陸的軍艦、戰機不斷在台海活動，寶島大有山雨欲來之勢，當地人反共的意識強烈，按理撐共KOL應該有如臨淵履薄，時刻要管住自己嘴巴才是，但在現實中所見，卻不是這樣。

台灣撐共的KOL在鏡頭前侃侃而談，一派大義凜然的模樣，他們的話題不少，有的熱烈呼籲要馬上引入大陸疫苗；有的嘲諷台軍說能擋住解放軍進攻，是癡人說夢；更有的，可以連篇累牘地呼籲中共放棄和平統一的幻想，及早揮兵台海，即使不是馬上解放全台，最低限度也該攻下一、兩個外島，以遏制台獨氣燄。

我初時還道是一些不見經傳的KOL「博出位」，才會故作驚人語，但細看之下，卻發覺這些敢言者都是有資歷、有學問的人，在網上一查，有些更是台灣大學某某學系的教授。他們都可以如此暢所欲言，我想問，換作是在2019年，甚至是今天的香港社會，可以嗎？

在反修例期間，好些香港學者即使覺得有需要，也不敢公開呼籲特區政府，應該邀請內地的武警來港平亂，因為學者們生怕會被反共的暴徒「私了」，危及生命安全。

直至今天，我在大學的兩位恩師，仍不敢使用網上社交媒體，因為他們是「藍絲」，在網上經常被年輕人惡意攻擊。香港表面上是開放社會，「黃絲」也號稱尊重他人的自由，實際上，那都是騙人的。