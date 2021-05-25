本報好波！尋日嘅獨家消息「爆眼女無爆眼，笑住去台灣」吸引全城焦點和熱議！呢單圖文並茂嘅獨家料轟動香江，皆因黑暴期間，呢位少女如何受傷一直未明，其受傷原因亦一直引起爭議，惟黑暴喺冇任何根據下，一口咬定佢係被警方布袋彈所傷！

警方啞吞呢隻「死貓」，苦也；明知「爆眼女」單嘢係「筲箕兜水——錯漏百出」卻又有口難言！如今本報獨家踢爆真相，可以話水落石出，還警方一個公道！黑暴藉「爆眼女」發飆，又在毒果報鼓吹下，乘機大肆渲染仇警，以「警察還眼」作口號，號召他人在事發後翌日到香港國際機場參與聲援「爆眼少女」集會，結果引來軒然大波，機場喺前年8月12至14日一連3日被癱瘓，期間更發生內地記者遭禁錮毆打一事，嚴重影響經濟民生之餘，亦醜出國際！

「爆眼女」由一開始就疑點重重，少女一直阻撓警方取其醫療報告，消息人士指出，少女嘅醫療報告係尋求真相關鍵，可直接證明其右眼受傷成因，但事主不但拒絕報警，更用法律手段阻止警方取得報告。阿哥，咁嘅異常舉動，根本就係「賣布唔帶尺」——存心不良（量）吖！謠言止於智者，講就易，其實好難！「爆眼女」話畀大家知，許多人，未必係黑暴，卻盲目相信謠言！於是，甚麼「太子站打死人」、「新屋嶺性侵」等，都不必求真求證，令一直堅毅不屈嘅警察含冤莫辯！

根據本報獨家消息及圖片，「爆眼女」已前赴台灣，而從照片上吾人清晰可見，佢即使戴着口罩作出V形手勢，雙目依然炯炯有神，與送機親友談笑風生，與之前錄影「訴苦」戴上黑超、右眼貼着紗布判若兩人！呢位少女都真係好戲！今含笑赴台，老朽相信佢向演藝界發展，說不定闖出一番事業！點講都好喇，隨着世紀謊言爆破，黃絲冇戲，咪再亂咁去太子站獻花祭「亡魂」喇！