幸福不是必然。又有云，擁有的時候，不會覺得可貴，失去的時候，才覺得可惜。社會像人生往往如是，在曲線中前進。社會中的人「不識廬山真面目，只緣身在此山中」。人們的認知也是這樣，身在福中不知福、不惜福。

特區成立20多年，人們對於區議會的存在漸漸麻木，覺得一切理所當然。但是當2019年「1124」區議會淪陷，人們才霎時頓覺晴天霹靂。許多許多過去社區擁有、許多許多地區上年年如常舉行的活動，突然在人間消失。人們才驚醒禮崩樂壞，社稷傾覆，就在當下。覆巢之下，豈有完卵，禍及鄰舍閭里。曾幾何時，每年「七‧一」、「十‧一」區議會總會舉辦普天同慶的慶回歸、賀國慶群眾活動。團結凝聚，加強人們身份認同的意識。區議會亦透過撥款給地區團體舉辦多元化和扣緊社區特色的與民同樂的節慶活動，寓教育於娛樂。可是區議會變天後，愁雲慘霧代替了昔日的娛樂昇平，真是「黑雲壓城城欲摧」。人們在黑色恐怖中，豈不黑口黑面、頭頭碰着黑。兩年多的香港惡運不就是這樣嗎？

曾幾何時，區議會歷來是促進官民溝通、朝野合作的平台。各行各界和衷共濟，在建設和諧社區中求同存異。依法運作的、有規有矩的議會，歷來對不同意見處理透過民主形式、少數服從多數表決制度推行，人人都遵守。行之有效的、約定俗成的議事傳統運作暢順，並且絕不逾越一國兩制的底線，絕不破壞國家統一和國家安全。可是區議會變天後，港獨竟可登堂入室，「分裂」和「本土」的議案竟可公然上枱，公審及追究警暴，為暴徒出氣竟可上演，甚至公然為英國佔領香港作為誕辰搞祝賀，抹黑國家的所謂「武漢肺炎」竟可成區議會文宣招搖過市。港獨歌、港獨旗、港獨口號、港獨手勢成為區議會文化一部分，粗口爛舌已成為黑暴議員流行文化。黑暴淪陷區議會，香港無運行。