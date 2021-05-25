《2021年公職（參選及任職）（雜項修訂）條例》於上周五正式刊憲生效，該條例訂明了「擁護《基本法》、效忠香港特區」的提述的涵意、引入區議員必須作出宣誓的規定、明確宣誓的要求、劃一監誓人的安排、完善處理違反誓言情況的機制，以及就相關情況在公共選舉中加入參選限制。違誓或「發假誓」者必須予以追究，每個人都不能逾越該「紅線」。港府有關部門須慎防有人「發假誓」、濫用區議會的資源和平台等行為。

2019年反修例風波激起了社會動亂，適逢區議會換屆選舉，逾294萬人投票，投票率超過71%，攬炒派藉暴潮於452議席中贏得了388席，控制了17區，區議會淪為「黑暴」反中亂港的基地，凡事與政府對着幹，肆意羞辱列席的官員，更有區議員於辦事處門外貼出「藍絲與狗不得內進」的侮辱性告示，一味把社會議題泛政治化，對民生的議題漠不關心，捨本逐末，用公帑去攻擊政府。

《港區國安法》正是於攬炒黑暴打、砸、毀、燒、意圖顛覆國家之際訂立。據報，儘管《港區國安法》於去年6月30日生效，但攬炒派區議員仍堅持舉行意圖顛覆國家政權的立法會違法「初選」，百多名攬炒派區議員借出辦事處作「初選」地點，部分區議員更涉屢次參與票站管理、拉票及宣傳工作，再次顯示出其無視法律規範的作為。

條例賦予監誓人職權，倘若發現有人於表面上裝模作樣宣誓，但實際上徹頭徹尾都是反對《基本法》、不效忠中國香港特區，監誓人就可以行使權力裁定其宣誓無效。希望有關部門能嚴格把關，防止並非真誠擁護《基本法》的區議員企圖蒙混過關。

一旦有區議員已宣誓但違誓，律政司亦可援引條例向法庭提出呈請，並即時停止有關議員的職務，以防有人利用漏洞胡作非為。

最近數星期，已有數以十計的區議員，分別以健康、移民、照顧家人、在囚或無力履行區議員職責為由，向民政事務總署主動提出請辭。公職人員宣誓是理所當然的事，過往有些亂港分子透過漏洞進入議會，當特區政府修例填補缺口時，他們便接連離職，反映出他們從頭到尾只視區議會為政治舞台，而非服務市民的平台，亦無心履行職責。

不排除日後會有「發假誓」的情況出現，特區政府要繼續對留任的區議員「聽其言，觀其行」，警惕假宣誓的情況出現。「發假誓」於本港實屬十分嚴重的刑事罪行，民政事務總署可以根據《有關香港特別行政區區議會議員酬金、津貼和開支償還款額安排的指引》進行追討。

政府亦已表明，如涉及發假誓，可能觸犯刑事罪行並有可能作檢控行動。有黑暴議員一廂情願地在社交平台刪貼和剷走「港獨」文宣，以為藉此便可蒙混過關，只是自欺欺人、自暴其醜。這些還幻想「博大霧」的區議員，要好自為之了。