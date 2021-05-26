功夫茶：港台爛透難打救　抽到手軟不如摺

被稱為「傷港電台」嘅香港電台，每年耗逾10億元公帑卻問題多多。呢，政府喺年初發表逾百頁報告，羅列傷港電台至少7宗罪，譬如人力資源重疊、處理投訴機制欠透明度等。要言之，病入膏肓，救番都嘥醫藥費嗰隻。講真，傷港電台就恍如一本隔年通勝，完全唔值錢！每年係咁倒錢落海，睇見都眼冤！

立法會資訊科技及廣播事務委員會尋日召開特別會議，多名議員又係例牌菜炮轟傷港電台節目問題多多，人手冗贅，得個嘈字。有議員提到港台合約員工人工太高，形容開支猶如「黑洞」，理應精簡人手；有議員不滿節目過去多偏頗，批評完成拍攝後不符合要求又抽起，做法浪費公帑；又有議員關注節目出現問題被抽走後，當局如何確保外聘團隊製作符合標準？總之問題多如牛毛，根本難以一一去數清楚！

嗱！李百全3月出任廣播處長後，連番抽起多集有問題嘅節目，佢回應上任後抽走3個節目，分別為《香港故事》、《議事論事》及《鏗鏘集》，指有關節目喺3月中引入編輯委員會制度前已完成製作。對於《議事論事》加入六四長跑片段引發爭議，佢指編輯委員會已審視90%內容，惟製作團隊未經同意下加入片段，偏離編輯管理機制，故在節目上架後剪走相關內容。

看來，港台內部人事依然亂如麻，有消息指，李百全掛喺口中嘅編輯機制，從冇白紙黑字向員工交代，而管理層對外聲稱加強編輯流程，只係要求員工加多文書工作，相反，管理層作出編輯決定只下口頭指令，若然「以訛傳訛」都好易出事！傷港電台又指會就有關涉嫌違反現行編輯管理機制事宜進行調查，《議事論事》暫時由外聘製作團隊負責製作。李百全上任抽節目都真係抽到手抽筋，外聘製作團隊若然缺少監管，或睇漏一眼，一樣難保烏雞啄烏豆，烏啄啄！

呢，又如《鏗鏘集》團隊製作有關保釣未播出嘅集數，被港台高層送交律政司研究有否觸犯《國歌法》，事關有關保釣一集，有一幕播國歌，消息指該集仍未播出。對於呢啲敏感問題，林鄭被問到若觸犯《國歌法》，會否控告節目團隊，佢就回應港台有一名總編輯，會按港台與政府及通訊事務管理局簽訂嘅約章行使職能，佢冇任何補充！而人稱「避政司司長」嘅律政司司長鄭若驊就話「不會評論個別個案」！看官，所謂「問責高官」，功夫茶只能講全部係「麻布做龍袍」──唔係嗰種料！李百全呢個總編輯如履薄冰，節目又抽又斬，睇怕都係遲早出事！「編輯自主」得啖笑，傷港電台千瘡百孔，廢到冇得救，摺咗佢係唯一出路，功夫茶都唔知廢柴政府仲等乜嘢？