正論：疫苗招呼假難民　針針刺痛香港人

特區鬧財赤，一年蝕千億元，政府卻繼續浪費公帑，尤以每年花逾10億元在照顧治安毒瘤假難民，最令市民痛心，最近因為新冠疫苗反應冷淡，為了谷針又用公帑補貼假難民及其他非港人打針，慷納稅人之慨，不斷挑戰香港人容忍底線。

政府昨日公布，新冠疫苗接種計劃將覆蓋「雙程證」客、難民以及免遣返聲請人，後者九成九為假難民。現時約有4萬多名持有雙程證的內地居民在港逗留，他們部分因疫情滯留在港，可以由本周五開始預約接種疫苗，此外，政府亦為透過國際社會服務組織接觸「真假難民」，7月開始安排有關人士接種疫苗，而因疫情在港逗留的其他訪客，亦可以接種。

表面上大開方便之門，一視同仁，惠及訪客，但假難民破壞治安，為禍本港多年。逾萬名假難民，當中超過8,000人在其聲請被拒絕和上訴失敗後，繼而向法院提出司法覆核，濫用司法程序，按現行政策，相關部門惟有暫緩執行遣返安排。

假難民千方百計拖延留港，衍生連串治安及非法勞工問題。如今還要照顧他們健康，是想這些人打了針無後顧之憂，可以更加肆無忌憚地四出作惡？從事黑工，搶走本地人飯碗，為非作歹，替黑社會犯案；疫情期間，港人嚴守防疫措施，但假難民公然在街上聚集，更與外傭大搞飲酒派對，增加播疫危機。最近幾宗外傭染疫，源頭不明，可能是行蹤飄忽的假難民所導致。

濫用酷刑聲請機制留港的假難民，不少與在港的外籍家庭傭工結交，近墨者黑，有樣學樣，有外傭約滿後亦提出聲請留港。疫情反反覆覆，很多都是境外人士帶病毒入關所致，政府採取全體外傭強制檢測，卻被指為歧視。早前本報記者發現部分外傭防疫意識缺乏，與南亞人逼爆無牌酒吧狂歡，除下口罩大跳辣身舞，飲酒大聲談笑口沫橫飛，亦有大量外傭席地而坐圍聊，明顯違反禁聚令及聚賭。外傭染疫，會將病毒帶至社區。政府過往在處理外傭播疫問題上疏於監管，縱容外傭假日違規聚集，養成這種風氣，現在想糾正也難。

假難民主要來自南亞地區，這些地方疫情風險極高，香港首宗變種病毒入侵社區，便是一名29歲印度男在檢疫酒店完成21日隔離後，竟事隔8日才確診新冠肺炎，曾到港九離島多地遊玩，又涉嫌隱瞞行蹤！港府後知後覺，錯過多次讓疫情清零的機會，又無果斷頒令禁絕高危地區來港的航班，幾乎引爆一場變種疫潮！

專家醫生指單靠打針防控做法欠妥，即使用公帑免費補貼假難民打針，他們都未必肯打，即使打了亦非完全零風險，因此應勿讓他們輕易來港，才能做到源頭堵截，港府目前最迫切要做的，是盡快遣返他們回國，否則問題無日無之。港英政府當年簽署了聯合國《禁止酷刑公約》，回歸後首任行政長官董建華照單全收，令本港變相成為「第一收容港」，歷任特首毫無糾正意圖。現時積壓的免遣返聲請及上訴案可能要10年才解決，司法機構又拒絕設立專責法庭加快處理。短期應對方法是設立禁閉營，長遠來說，各界促請政府退出《公約》，才是治本之法。

如果不讓假難民打針，這群人通街走來走去，形成流動播毒陷阱，但政府免費替他們接種疫苗，每一針打在假難民身上的疫苗，都是來自香港市民的血汗金錢，內裏有血有汗，真的是打在假難民身上，痛在市民心。現在形成這樣的兩難局面，完全是政府多年來種下的禍根，應該由官員解決。同樣疫情欲斷難斷，政府防疫處處漏洞，難辭其咎，為何又要逼市民冒險打針去補漏？接收假難民，不由得港人決定，但打不打疫苗，應該留給市民個人自由選擇，拜託官員別再霸王硬上弓！