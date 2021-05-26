產評：人幣資產續吸金　去華化不攻自破

中美經貿戰下，美國以各種制裁手段打擊中國重點產業及企業，廠商為避制裁，紛紛響應產業鏈「去中國化」，改到其他亞太區經濟體如越南及印度等地設廠。誰知這幾年中國經濟不但未有因為美國制裁而崩潰，更在世紀疫情下成功保持較快增長，且人民幣匯率穩定，故中國資產繼續成為「吸金地」！反觀疫下不少亞太區經濟體疫情再次失守，致令生產停頓，更凸顯中國市場的效益和可靠性。可以預見，這場全球產業鏈「去中國化」行動會不攻自破，廠商將會陸續回流中國，甚至加大在中國的投資，從而利好人民幣資產長遠表現。

次季印度、泰國、菲律賓、馬來西亞、新加坡及台灣等亞太地區紛紛出現新一波疫情，且十分嚴峻，尤其印度。由於這些地區再度實施防疫封鎖措施，人流出入境受到限制，且外資廠管理人員亦不欲繼續留在高危疫區，致使不少外資廠房都陷入停產狀態。廠商本來想分散供應鏈風險，誰知卻因此而中伏！

在中美之爭下，印度及越南一度成為贏家，皆因外資撤出中國後，選擇在這些人力資源充足的地方設立生產基地。可是這次疫情顯示，這些地區在防疫和維繫營商環境方面都有不足的地方，短期陸續有出口訂單改由中國生產以補缺口之餘，若這些地方疫情續失控，相信會有更多廠商回流中國。

再看中國，近季一大挑戰乃大宗商品價格急升，令通脹壓力大增。為此，內地多個部委近日高調壓抑商品炒風，大宗商品市場隨即降溫，避免因通脹持續升溫而加重企業成本，疫下既難以將成本完全轉嫁消費者，致使盈利受壓，不利經濟復甦。同時，內地一直致力保持人民幣匯率穩定，在美元趨貶、中美維持一定的息差下，中國在外資眼中仍是具吸引力的市場。

對廠家而言，中國本來就是擁有全球最完善產業鏈的生產地之一，只是礙於中美關係惡化，廠商得設法分散風險。可是時間證明美國的制裁並未影響中國經濟增長步伐，中國市場亦繼續門常開，保持對外開放。面對其他市場不濟，以及中國的良好發展勢頭，廠商在商言商，回流中國方屬上策，同時有望帶動下半年中國經濟加快增長。如此不戰而屈人之兵，善之善者！

各路資金又要為半年結開始跑數。近日明顯有資金開始湧往內地股債等人民幣資產，可見只要中國保持定力、堅持經營好本土經濟和開放市場，全球供應鏈需要中國，中國亦樂見其成。至於來自美國的威嚇，難以成軍，不足為懼！