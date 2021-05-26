世界視線：百年英廣播公司　造假醜聞數不清

英國廣播公司（BBC）日前發表調查報告，承認當年透過偽造文件誘騙戴安娜王妃接受專訪，正是在那次專訪中，戴妃爆出「婚姻中有三個人」的名句，將整個王室推向全球輿論的風口浪尖。威廉和哈利王子分別發表聲明，指摘訪問令其父母關係更差，並令戴妃更疑神疑鬼。

一時間BBC成為眾矢之的，要求問責及改革之聲此起彼落。司法大臣白樂彬質疑BBC的管理方式，強調BBC的道歉只是一個開始，事情不會就此告一段落；文化大臣杜永敦則指，BBC需要進一步改革內部管治。

BBC需要徹底改革，不在話下，但在英國政界的心目中，BBC的罪名恐怕不是「違反新聞道德」，而是為博收視連「自己人」也不放過。人們可以看到，BBC被指造假非自今日始，其目的亦不僅是博收視那麼簡單，而是充當意識形態的宣傳工具。以「謊言重複一千遍便成真理」這「金句」聞名的納粹德國宣傳部長戈培爾就曾點明，「儘管英國人的政治思想狹隘，但他們在一個方面比我們領先，那就是知道新聞可以成為武器，而且他們是這方面的專家」。

BBC「以新聞當武器」的往績，可謂史不絕書。以1953年的伊朗政變為例，時任總理摩薩台下令將伊朗石油業國有化，而在此之前，伊朗的石油資源一直由英國的英伊石油公司所掌控，利益大頭歸英方。摩薩台膽敢動英國人的奶酪，英國軍情六處（MI6）遂指導BBC波斯語頻道，播送大量醜化摩薩台的報道甚至假新聞。至於近年BBC被指引用伊拉克的照片「證明」敍利亞「屠殺兒童」的「惡行」，再到近期對中國新疆「人權狀況」的污衊，更是一再刷新底線，怎麼不見英國的紳士們「關注」和「譴責」？

不用等到威廉兄弟開腔痛斥，英國民眾已經用實際行動對BBC投下不信任的一票。官方數據顯示，該台2019至2020年度通過收費獲得的資金減少至約35億英鎊，減幅近一成。其實想深一層，「百年老店」BBC腐朽過時，何嘗不是英國在當今國際社會處境的縮影？