神州觀察：報復社會停不了　終端防範難奏效

遼寧大連近日再有男子隨機報復社會，駕駛私家車故意撞向過路行人，並導致5死5傷慘劇。現場視頻堪稱駭人，一個個無辜生命就這樣毫無防備地被奪走，幸存下來的亦不知會否有一定程度傷殘，身心傷害恢復勢必不易，而報復社會行為沒完沒了地出現，勢令所有活在這種環境底下的民眾愈發變得焦慮，不知哪天自己也會被撞，稀裏糊塗成為下一個受害者。

據當地政府通報，肇事者是因為無法接受自己投資失敗，失去信心，於是連理智亦一併喪失掉，從而開車撞飛人群；人已經抓到，政府方面亦已成立專項工作組，積極開展案件審理、人員救治和善後工作。肇事者最終或會被處以極刑，但事故死傷者又能獲得怎樣的補償？接下來相關路段乃至全市、全省範圍交通安全管控或會有所加強，但是再怎麼做都只屬於終端防範，亦難保下次不會再有人這麼幹；何況全國還有那麼多省市地區，這裏沒有，那裏總會有，似乎只能疲於事後應付。

事實上，遼寧葫蘆島亦曾發生過同類事件，那次被撞的更是排隊過馬路的小學生，並造成逾20死傷，當地官方事後通報稱，兇手心胸狹窄，性格偏執，因夫妻矛盾而產生厭世情緒，於是隨機駕車撞人。天底下心胸狹窄、夫妻有矛盾的人多着呢，難道都可以成為濫殺無辜、報復他人的理由？對於官方而言，除了將事件歸結於「隨機」，以及依法懲辦兇手，是否也該追究一些自身責任？譬如本案肇事者投資失敗的情況，相信社會上還有不少人面臨同類危機，政府有否為他們提供適切的救助，使之不至完全絕望，走向極端？

每一宗報復社會事件的起因或有不同，但當局必須追根溯源，梳理清楚，進而找出問題背後的共通點，以便對症下藥，實行更有效的防範。譬如貴州安順市造成21死16傷的巴士墮水庫事件，據指緣於肇禍司機對所租房屋遭拆遷感不滿，那麼相關協調機制是否健全？申訴渠道是否順暢？政府服務為民的理念平時都是怎麼落實的？所謂防患於未然，欲將隱患消滅於萌芽，政府便需積極履責，切實解決矛盾，否則激怒對方報復社會，總是攬着別人一起死，屆時所付的社會成本肯定更高昂。

源頭防範的同時又需看到，幾乎所有的報復社會行為都是向弱者下手，車撞行人如此，襲擊醫院如此，血洗校園、刀斬學童亦如此，是故加強該些脆弱場所的安保同樣不可懈怠，一些終端防範措施仍然很有必要，甚至十分急迫。像河北滄州任丘市一間中學附近日前再有兇徒持刀斬傷數名學生，之後更衝入校園，如此不堪的保安準備實在令人擔憂，面對諸多血的教訓，當地政府及校方豈能繼續掉以輕心？