虛擬貨幣近日的大漲急跌顯示甚麼呢？

一是虛擬貨幣總是無根，沒有價值物品的抵押，市價純粹是反映一時的市場信心，即是投資者或投機者當時的信心意欲。信心可以大變，虛擬貨幣的市價便可以大升大跌。實在是它們的市價沒有甚麼可信的參考標準。

二是虛擬貨幣本質上是遊戲用的假貨幣，眾人起哄形成。即使有限量發行和不限量發行之分別，性質還是不變，只是小圈子內流轉。可是，一旦跳出遊戲的範疇，企圖與美國濫印也無抵押的美元看齊，便會衝擊現實金融，攻擊政府的管治。

一方面若政府無力監控，虛擬貨幣的發行者便相等於取得了政府印刷鈔票的權，也取得因此而有的利益，後者更可以是一場大騙局，虛擬貨幣全無價值抵押，一旦發行過量或市場失去信心，便一錢不值，購買者便損失金錢。在公開市場出現，政府要負監管缺位的責任。政府甚至可被民眾訴訟賠償損失，政府不能不管。

另一方面，虛擬貨幣去中心化，卻擺脫不了黑白資本的介入，美其名市場運作，但因為規模有限，更容易被資本壟斷操縱。一是投機取利，市價必然大起大落；二是利用作為洗錢等各種非法活動的媒介，政府難以追查。

市場上投機者的期望是把虛擬貨幣轉變為實質貨幣，公開流通，與其他貨幣商品可兌換，目的只不過是進一步炒賣，使已有者獲取暴利，但其他問題擴大帶來的損害，他們卻不理會。實際上是把市場變成賭場，參與者是賭徒，用賭徒的利益來代替社會利益。若規模擴大，投入資金龐大，便會引發一場不大不小的金融危機！

中國政府公開取締，一是似乎炒賣者大多是中國內地的投資者，政府有責任保護他們，不讓國際資本借虛擬貨幣掠奪他們的錢財。二是虛擬貨幣衝擊中國的金融外匯體制，且引發更多的虛擬貨幣的發行。中國政府不能不干預以保衞國家的關鍵體制。中國政府的政策不單止取締，還要追究責任，緝捕從事者，方法是趕盡殺絕，除惡務盡，將之等同擾亂國家金融，非法洗錢。

中國這樣做，其他國家未必跟從。因為如果美國也藉此來賺取暴利，讓他們控制日益擴大的虛擬貨幣，讓各種非法活動可以方便進行，一如扶助恐怖主義，美國是為短期目標，不顧長遠，也不管別國的死活。

中國政府推出的數碼貨幣，與虛擬貨幣大不同，不過是政府貨幣數碼化，在經濟生活的數碼化中政府介入，提供安全的線上貨幣支付。