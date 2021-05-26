反修例黑暴中有大批自稱記者的假記者、自稱義務救護員的假救護員混迹於暴亂現場，他們的任務是掩護暴徒打砸搶燒，阻礙警察捉拿暴徒，為暴亂壯大聲勢。

前年8月11日，一位自稱是「義務救護員」的少女「一身黑衣黑罩」——當時黑衣暴徒的標配打扮，出現在尖沙咀暴亂現場，衝突中據稱被警方的布袋彈近距離射中右眼。但經查驗，並無布袋彈的痕迹，於是多方質疑其傷勢是被「自己友」誤傷，因為當時有黑暴分子用彈弓和鋼珠射向警署。事發後，這位「爆眼少女」並未向警方報案或索償，警方要進行刑事調查，也遭千方百計阻撓，反常之中更見反常！

警方為了查明真相，主動取得法庭手令向醫管局索取醫療報告，惟當事人竟然用法律手段企圖阻止，之後她又入稟高院申請司法覆核，聲稱她與家人被人網上騷擾。她這樣做，更加令人質疑，她很是心虛，似乎生怕造假和撒謊會被揭穿。

值得注意的是，該宗司法覆核案是由香港大律師公會主席夏博義負責。可見，香港反中亂港勢力的「司法保護傘」對「爆眼少女」案的「高度重視」，不惜出動「王牌」。然而，真相是遮不住的，《東方日報》已將此案的弄虛作假揭開了蓋子。

不過，這宗案件的背後一定還有案。一個少女如果「無辜」，如果不是參與了某些陰謀活動，或事後同意被人利用達到不可告人的目的，是不會捲入造假疑雲的。這位「爆眼少女」深知自己的角色，她的幕後人也深知她在事件中的重要性，深知真相被揭的嚴重後果，故這位「爆眼少女」於去年9月去了台灣——黑暴分子的收容地。大概她很興奮吧，以為可以「金蟬脫殼」了吧，於是毋須再偽裝，機場所見，她雙眼炯炯有神，談笑風生。

現在，香港警方應追查這宗「案中案」，包括有否造假，為何造假，同夥是誰，黑手是誰。此案之發生，是暴亂的組成部分，涉及多種刑事罪行，警方當傳召其回港配合調查。