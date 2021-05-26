反修例黑暴期間，反對派編造了無數謊言，「爆眼女」堪稱經典之一。之所以稱為經典，不是因為編造手法高明，而是因為太過荒誕離奇。爆眼女由始至終咬定被警方近距離發射布袋彈所傷，卻一直抗拒警方調查，更多次興訟阻止警方向醫管局索取其醫療報告，分明是心裏有鬼。果然，爆眼女不但沒有爆眼失明，反而雙目炯炯投奔台灣去也。若不是《東方日報》踢爆這個彌天大謊，許多人也許還被蒙在鼓裏，也許還在為爆眼女鳴冤叫屈。

所以說，群眾往往是盲目的。反對派編造的謊言大多漏洞百出，荒謬絕倫，爆眼女的演技更是拙劣不堪，但偏偏有不少無腦黃絲相信，包括某些所謂專家和學者。最滑稽的是，當初部分黃絲醫護人員在醫院大堂扮成爆眼女，手持標語，高呼口號，振振有詞要求追究「警暴」，如今他們都躲到哪裏去了？還有，當初中大校長段崇智沒有經過任何求證，只是聽信少數學生片面之詞，便公開發信譴責警方「新屋嶺性侵」，後來謊言被踢爆，段校長為何不給警方一個交代？

有人說得對，群體追求和相信的從來不是甚麼真相和理性，而是盲從、殘忍、偏執和狂熱。尤其是香港這種反智社會，堂堂大學校長尚且是非不分，遑論那班無腦黃絲。他們被政治邪毒蒙蔽了心智，不僅失去獨立思考能力，而且喪失最基本的道德底線。難怪有人說，香港社會集體智商已淪落到第三世界水平。其實從某個角度說，香港社會比第三世界更愚昧無知，起碼人家不會攬炒，不會勾結外人摧毀自己家園。

物以類聚，人以群分，台灣也好不到哪裏去。看看當地收留的都是些甚麼人，不是滿嘴謊言的爆眼女，就是喪心病狂的暴徒，或是走投無路的黃絲藝人，台灣社會本已高度政治化，被稱為低智商社會，加上這些香港政治垃圾，不烏煙瘴氣才怪。