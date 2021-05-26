港府谷針是無所不用其極，幾乎所有救市招數，都與打疫苗掛鈎，星期一宣布計劃推出郵輪「公海遊」，期望暑期中後期成事，但船員及「郵客」都要接種新冠肺炎疫苗。香港官員如此用力，除了要清理滯銷的疫苗，恐怕過期，亦要交數，要與內地大城市比較，本來已經事事輸蝕，連疫苗接種也落後，情何以堪？

截至5月23日，內地接種新冠病毒疫苗超過5億劑次，首都北京有逾1,600萬人接種第一劑疫苗或兩劑，佔人口74.1%，香港望塵莫及。上海打疫苗人數也近五成，約1,200萬人至少打了第一劑疫苗；廣州和深圳則約四成左右。鄰近的廣州本來大落後，在3月底的數字比例相若，但近日已經趕過香港頭。

打疫苗宣傳攻勢，香港在全國肯定是前列，但反應冷淡，疫苗事故固然趕客，政府的策略也有問題。全港中小學已經恢復半天面授課堂安排，專家指出，大部分中學生都未接種新冠疫苗，年輕人接種後的抗體水平會比成年人高，呼籲政府多向年輕人解釋，而不是靠公權力逼市民接種。一語道破政府疫苗政策的弊端。

有商界背景的行會成員建議政府讓已打針市民，可以一次過領取5,000元電子消費券，或由商界提供優惠，鼓勵接種疫苗，但特首林鄭月娥秒回，稱現金或實物等經濟誘因不宜由政府提供，可能會有反效果，但同時間她又呼籲全港僱主，提出方法鼓勵市民接種疫苗，考慮讓公務員在接種疫苗後會有假期。香港政府正是特區最大僱主，而假期不就是金錢嗎？自己不做好榜樣，反而閃閃縮縮，其他人又怎會聽你支笛呢？

特區官員小事辦不好，大事做不到，正正是因為心態有問題，掩耳盜鈴，欲蓋彌彰，隨便找四字成語都可以形容他們的表現，可惜全都是負面形容詞。